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Как изменились цены на овощи и фрукты с приходом осени в Украине

Брокколи и чеснок бьют рекорды по ценам: что подорожало, а что подешевело на украинском рынке

сегодня, 16:51
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Черновалова Кристина

С началом осени в Украине большинство продуктов остались почти по тем же ценам, но чеснок, брокколи и цветная капуста заметно подорожали, показывают данные аналитиков EastFruit.

Как изменились цены на овощи и фрукты с приходом осени в Украине

Обзор цен на продукты: первая неделя осени в Украине

С началом осени украинский рынок продовольствия продемонстрировал разные тенденции ценообразования. По данным аналитической компании EastFruit, значительно возросла стоимость чеснока, которая удвоилась с 60-120 грн/кг до 80-140 грн/кг. Аналитики связывают это с низким урожаем и высоким спросом на этот продукт в преддверии зимы.

Брокколи и цветная капуста также показали значительный рост в цене, с 30-50 и 45-55 грн/кг до 55-60 грн/кг соответственно. Это объясняется сокращением поставок из-за погодных условий, которые негативно повлияли на урожай в регионах производства.

С другой стороны, цены на картофель выросли вслед за увеличением спроса, особенно в преддверии нового учебного года, когда спрос на этот продукт традиционно возрастает. Цена на картофель достигла 12-15 грн/кг по сравнению с 10-12 грн/кг неделей ранее.

Тем не менее, на рынке также наблюдаются и позитивные изменения. Например, цены на огурцы снизились до 30-40 грн/кг, что стало возможным благодаря увеличению предложения от тепличных комбинатов. Кабачки и баклажаны также стали доступнее, их стоимость уменьшилась с 12-20 грн/кг до 10-23 грн/кг и с 15-20 грн/кг до 9-15 грн/кг соответственно.

На рынке фруктов и ягод отмечается стабильное увеличение цен на бахчевые культуры. Цены на дыню подскочили с 25-30 грн/кг до 30-40 грн/кг, а арбузы теперь продаются по цене 11-17 грн/кг, что на 1-4 грн выше, чем неделю назад. Эти данные подтверждают тенденцию к повышению цен на сезонные фрукты, что традиционно происходит в начале осени.



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Источник: https://east-fruit.com/plodoovoshchnoy-rynok/obzory-rynka/repchatyy-luk-ostaetsya-liderom-prodazh-rastet-predlozhenie-kartofelya-svekly-i-tykvy-itogi-nedeli-na-torgovoy-ploshchadke-eastfruit/
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