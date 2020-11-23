Как избежать штрафа за отсутствие защитной маски на лице - МВД

Недавно в Украине начали штрафовать за отсутствие защитной маски на лице в общественных местах и транспорте. Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко объяснил, как именно это происходит. Об этом говорится на сайте Обозреватель. На самом деле все не так страшно, как граждане себе представляют.



Фото: 24 канал

Штрафы за отсутствие маски или за ее неправильное ношение будут выписывать только, когда человек откажется выполнять приказ полицейского. Сначала идут предупреждения и просьбы. Далее, если человек не будет реагировать, полиция будет вынуждена принять серьезные меры и выписать штраф гражданину.



Если же люди, которые сначала были без маски отнесутся с пониманием к просьбе, штраф им не грозит.



Напомним, что право накладывать штрафы за неношение маски имеет не только полиция, но и местные органы власти и государственная эпидемиологическая служба.



Закон о штрафовании людей, которые не придерживаются карантинных мероприятий 19 ноября подписал Владимир Зеленский. Размер штрафа, который должен выплатить гражданин, отказавшийся носить маску, составляет от 170 до 255 гривен.

Также сайт "Комментарии" сообщает, где обязательно нужно носить маску, чтобы к вам не было претензий.













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