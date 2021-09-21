Как из-за скачков давления мужчина похудел на 73 килограмма

37-летний житель Шотландии Ли Форсайт сбросил 73 килограмма за восемь месяцев и раскрыл свой секрет. Об этом сообщает Belfast Live.

Невероятная трансформация мужчины из Восточного Белфаста стала вирусной после того, как он сбросил 73 килограмма лишнего веса всего за восемь месяцев. Его вес настолько увеличился, что весы для ванной его родителей не смогли определить его вес.

"Весы поднимались до 25 стоун, и всякий раз, когда я наступал на них, они просто говорили "ошибка". Они начали давать мне правильное чтение только через 10 дней моей диеты" , — сказал Ли.

В период с марта по ноябрь прошлого года Ли сильно поправился из-за ограничений в изоляции и отсутствия физической активности. Ли принимал по две таблетки от давления в день, когда решил изменить свой образ жизни. Он признает, что последствия для здоровья "в конце концов его достали", как и опасения его матери.

"Мне сейчас 37, и мне пора было что-то сделать. Моя мама разбивала мне сердце. В конце концов, последствия для здоровья дошли до меня. Я помню, как бегал по лестнице и был совершенно измотан. Я принимал таблетки от кровяного давления. Мне было 37 лет, и я принимал по две таблетки в день. И это были довольно высокие дозы. А теперь я ничего не принимаю. У меня действительно кружилась голова, потому что мое кровяное давление сильно упало, поэтому мне пришлось его уравновесить. Теперь я чувствую себя нормальным человеком", — вспоминает он.

Однажды он провел тренировку с Ballymacash, и снял на видео. А пересмотрев видео понял, чтобы взять и поднять конус, ему приходилось приложить нечеловеческие усилия.



Лишний вес мешал ему пройти через турникеты. Были также случаи, когда в самолете ремень безопасности не подходил на его размеры. Также, покупка одежды была кошмаром. Он начал все время носить гавайские рубашки. Люди думали, что он такой общительный человек, но он носил их, потому что это были только рубашки, которые подходили.

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