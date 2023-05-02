Как грамотно ругаться по-украински: советы языковеда Авраменко

Такое мнение в Телеэфире высказал известнейший учитель страны и языковед Александр Авраменко.



Авраменко рассказал как ругаться на украинском

Как он отмечает, в украинском языке существует немало "красивых" слов для брани, которые могут стать аналогами привычных. А их употребление позволит избавиться не совсем приличных жаргонов.

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Таким образом, не слишком тактичный возглас "Блин!" можно заменить другими словами, говорит эксперт.

"Удивление, огорчение, досаду можно воспроизвести нашими словами — черт, чертовски, черт, черт, тряска", — подчеркивает Авраменко.

Они будут вызывать эмоции и помогут снизить градус напряжения и стресса.

Так что учитель говорит, что ругаться надо грамотно. Это поможет обогатить культурный запас слов для их использования в различных ситуациях.

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