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Как ЕС и США планируют бороться с изменением климата

Политики готовы вкладывать деньги в биоразнообразия бедных стран

сегодня, 19:25
Автор:

Данило Матюха

Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки договорились создать рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как ЕС и США планируют бороться с изменением климата

ЕС и США - фото из открытых источников

Глава европейского ведомства отметил, что представители союзных стран решили учредить специальную рабочую группу, чтобы усилить сотрудничество в климатическом вопросе.

Также Мишель рассказал, что для поддержания биоразнообразия в бедных странах ЕС и США намерены выделять 100 млрд долларов в год.

Кроме того, в рамках саммита ЕС-США, который состоялся в Брюсселе, политики договорились о глобальном углеродном ценообразовании, что предусматривает создание одинаковой для всех стран цены на выбросы СО2.

В то же время глава Евросовета сообщил, что ЕС и США не ограничились климатическими проблемами и решили подписать вполне политический пакт о трансатлантических отношениях и договорились активизировать продвижение своих ценностей во всем мире.

Напомним, что по инициативе Министерства экологии будет создан Украинский климатический фонд, из которого будет профинансировано переоборудование предприятий, загрязняющих окружающую среду. Подробности узнавайте в нашем эксклюзивном материале.

Добавим, что Верховная Рада Украины готовит к принятию законопроект об управлении отходами.

Ранее в Украине запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов в торговле и общепите. Закон об этом ограничении во время форума "Украина 30. Экология" подписал президент Украины Владимир Зеленский.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/750272.html
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