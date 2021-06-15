Как ЕС и США планируют бороться с изменением климата

Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки договорились создать рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает "Интерфакс-Украина".

ЕС и США - фото из открытых источников

Глава европейского ведомства отметил, что представители союзных стран решили учредить специальную рабочую группу, чтобы усилить сотрудничество в климатическом вопросе.

Также Мишель рассказал, что для поддержания биоразнообразия в бедных странах ЕС и США намерены выделять 100 млрд долларов в год.

Кроме того, в рамках саммита ЕС-США, который состоялся в Брюсселе, политики договорились о глобальном углеродном ценообразовании, что предусматривает создание одинаковой для всех стран цены на выбросы СО2.

В то же время глава Евросовета сообщил, что ЕС и США не ограничились климатическими проблемами и решили подписать вполне политический пакт о трансатлантических отношениях и договорились активизировать продвижение своих ценностей во всем мире.

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