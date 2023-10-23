Как экс-владелец "Дельта Банка" Лагун пытается избежать наказания



















В Украине почти девять лет продолжается следствие по делу "Дельта Банка". Экс-собственник финансового учреждения Николай Лагун подозревается в растрате миллиардов гривен "Дельта Банка" и завладении средствами, полученными от Национального банка Украины. При этом Лагун спокойно живет в Европе – в элитном районе Вены и, вероятно, уверен, что сможет оправдаться. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Апостроф".

Николай Лагун

Журналисты еще раньше рассказывали о ситуации с банкротством Дельта Банка. Долг перед государством и вкладчиками учреждения составляет сотни миллионов долларов, из которых по меньшей мере шесть миллиардов гривен банкир пытается "списать" через процедуру банкротства.

Почти девять лет следствия и, наконец, в суд передано два резонансных дела. Однако их рассмотрение в Шевченковском суде Киева не могут начать уже более полугода. Происходят регулярные переносы слушаний, затягивание рассмотрения дел адвокатами Лагуна. Да и самого главного фигуранта нет в Украине. Кроме того, не исключена вероятность, что все эти дела могут быть закрыты еще на предыдущем заседании. А это позволит Николаю Лагуну, которому инкриминируют завладение более чем полмиллиарда долларов и вывод почти 150 миллионов долларов вкладчиков "Дельта Банка" в оффшоры, избежать какой-либо ответственности и не возвращать эти средства.

Возникает вопрос, почему, несмотря на предъявление подозрения, требования Фонда гарантирования вкладов о погашении убытков в размере 24 миллиардов гривен, невыполнение требований следователей и открытое игнорирование судебных заседаний, Николая Лагуна до сих пор не объявили в розыск. Также остается вопрос – как мужчине призывного возраста удалось уехать из Украины во время полномасштабного вторжения.

Шанс избежать ответственности банкиру дают "правки Лозового". Речь идет о поправках к закону Украины, которые Верховная Рада приняла из руки депутата Андрея Портного пять лет назад. Благодаря этим правкам истечение годового срока досудебного расследования стало поводом для закрытия уголовного производства. Это касается и дел по тяжким или особо тяжким преступлениям, в том числе коррупционным.

Один момент – эти нормы касаются дел, возбужденных после марта 2018 года, а уголовные дела в отношении Лагуна возбуждены в 2014-2015 годах, что исключает возможность воспользоваться этой поправкой. Но адвокаты экс-собственника получили в Печерском суде решения, дающие им надежду применить такие правки и к делам по обвинению Лагуна.

В настоящее время создается впечатление, что исключительно присутствие журналистов в суде и внимание общественности к этим делам не позволило судье Шевченковского суда Трубникову вынести решение о закрытии дела.

Уже трижды суд отказался решить вопрос о розыске Лагуна Николая из-за неявки в судебное заседание.

Стоит напомнить, Николаю Лагуну грозит лишение свободы до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







