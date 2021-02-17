Как будут проверять водителей на опьянение по новому закону

Верховная Рада Украины утвердила нововведения, касающиеся водителей. Об этом сообщает 24 Канал.

Вождение в нетрезвом виде: в Украине утвердили новый способ проверки. Фото: kmsk.dp.ua

В утвержденном законе сообщается, что при видеофиксации задержание авто инспекторами по парковке и полицейскими происходит без понятых, а проверка на опьянение — без свидетелей.

Этот закон значительно расширяет полномочия правоохранительных органов. Если во время остановки нарушителя происходит видеофиксация, такое задержание происходит без присутствия других людей. Согласно полицейский снимает процесс проведения осмотра. Затем эти материалы прилагаются к протоколу об административном правонарушении, если такое зафиксировано.

Если же полицейский не имеет специальных технических средств для съемки, он действует по старой схеме и привлекает двух свидетелей при осмотре водителя.

Также, нововведение усиливает ответственность за нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами и велосипедистами. К тому же административное нарушение не смогут закрыть через три месяца, как это было раньше. Отныне дела за вождение в нетрезвом виде будут рассматривать в течение года со дня нарушения.

Напомним, что парламент Украины планирует легализовать услуги частных детективов в стране. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3010. Проект поддержали 334 народных избранников.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять некоторые изменения в законодательство. Сообщается, что ВР планирует пересмотреть и усовершенствовать отдельные вопросы выполнения воинского долга и ведения воинского учета. Что может измениться, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!