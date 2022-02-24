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Как будут действовать суды в период военного положения: разъяснение

Украинские суды будут действовать в период военного положения в соответствии с нормами законодательства

сегодня, 15:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Как будут действовать суды в период военного положения: разъяснение

Фото иллюстративное / Pixabay

Полномочия судов прекращены не будут, суды и дальше будут осуществлять правосудие на территории Украины. Об этом сообщают в Государственной судебной администрации.

"В случае невозможности осуществлять правосудие судами, действующими на территории, на которой введено военное положение, законами Украины может быть изменена территориальная подсудность рассматриваемых в этих судах судебных дел или в установленном порядке изменено местонахождение судов", — говорится в сообщении.

Также не будут созданы чрезвычайные или особые суды. Военные администрации должны содействовать деятельности судов.

Судебные инстанции должны выполнять положения, предусмотренные законодательством. Речь идет о постановлении Кабмина №841 "Об утверждении Порядка проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций", приказы Министерства внутренних дел Украины №579 "Об утверждении Методики планирования мероприятий по эвакуации", Минюста №3194/5 "Об утверждении Порядка обеспечения эвакуации, хранения и уничтожения документов в условиях особого периода".

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Полномочия получают военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления. На них возлагается выполнение задач обороны государства и обеспечения безопасности граждан.

Военное положение предусматривает временное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений – на 30 дней в соответствии с указом президента.

Как мы сообщали ранее, по мнению политолога, единственно возможная адекватная реакция со стороны Запада в нынешних условиях – разрыв любых отношений с РФ (Украина, естественно, дипломатические уже разорвала), а также – введение максимальных санкций. От ограничений для российского бизнеса – введение моратория на торговлю с Россией.



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Источник: https://court.gov.ua/press/news/1259904/
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