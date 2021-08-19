Как будет выглядеть самый большой в Европе Международный центр детского научного творчества, который построят в Киеве



















Международный центр детского научного творчества откроют через два года, фото МОН

В столице Украины появится крупнейший в Европе Международный центр детского научного творчества, его возведут в Пуще-Водице. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.



Инициатива создания такого центра принадлежит Малой академии наук (МАН). Центр будет создан под эгидой ЮНЕСКО. Макет зданий центра создано национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA совместно с Европейской организацией по ядерным исследованиям CERN и Арагонской национальной лабораторией.

В центре предусмотрено создание 12 лабораторий естественных наук, технологий, инженерии и математики для членов МАН и учителей, работающих вместе с учениками над разработками и проектами.

На территории центра кроме лабораторий будет обустроена обсерватория, лаборатория по прототипированию, три конференц-зала, кинолекционный зал и сферический кинотеатр. Кроме того, разместят на территории и отель для преподавателей, молодежный хостел, столовую, спортивно-оздоровительный комплекс.

Молодежь, которая создает разработки и проводит исследования в МАН, — это не только научное будущее Украины, а будущее стартапов и новаторского бизнеса.

По словам президента МАН Станислава Долгого, украинский научный центр будет самым большим в Европе, ведь будет вмещать 500 учеников. На его территории можно будет проводить международные научные олимпиады и различные интеллектуальные соревнования.

Также президент МАН добавил, что украинские школьники привозят более 180 наград с международных конкурсов ежегодно.

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