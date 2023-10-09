Как банкир с сайта знакомств «кидает» девушек на десятки тысяч гривен: раскрыта циничная афера

Мужчины-аферисты часто ищут себе жертвы на сайтах знакомств. Во время переписки обещают золотые горы, а на первой же встрече кидают на большие деньги. Как сообщает портал "Комментарии", об одной из таких схем обмана в проекте "Аферисты в сетях", который по понедельникам в 20:00 показывает Новый канал, рассказала Елена-Кристина Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь

"Для этого разоблачения я перевоплотилась в учительницу Марину, которая приехала из Шостки к банкиру-поклоннику Дмитрию, – говорит телеведущая. – Мы "перехватили" афериста у реальной девушки. Она его раскусила во время переписки и позвонила нам. Поскольку на фото в аккаунте не было видно ее лицо, так я надела парик и пошла на свидание-разоблачение. Запоминайте детали!", — рассказала Елена-Кристина Лебедь.

1. Знакомство происходит онлайн. Обычно мужчина-мошенник рассказывает о своей престижной работе и сразу пишет о большой симпатии к девушке. Проскакивают даже фразы о том, что она – любовь всей его жизни. Это первый признак аферистов! Кстати, жертву обычно выбирает из другого города. Чтобы, приехав к нему в Киев, девушка чувствовала себя беспомощной.

2. Мошенник приглашает жертву на свидание в столицу. Та приезжает. И когда она уже на вокзале, сообщает, что встретить не сможет, поскольку у него срочное совещание на работе. Или выдумывает любую другую причину, чтобы еще больше повысить свой статус. Просит приехать к нему на такси. В случае схемы, которую разоблачала Елена-Кристина, мошенник дал адрес банка, в котором якобы работает.

3. Мужчина встречает с шикарным букетом цветов и предлагает поехать на свидание на его машине с водителем. Конечно, это обман. Псевдоводитель – это сообщник на арендованном автомобиле.

4. Аферист привозит очарованную комплиментами девушку не в ресторан, а на пикник в безлюдное место. Там нет лишних глаз и камер наблюдения. Для большей убедительности во время телефонных звонков озвучивает непонятные для многих профессиональные термины. И поднимает тост за "совместное счастливое будущее". Это "нокаут" для любой девушки: богатый, успешный и уже почти женится!

5. И вот незаметно начинается кульминация аферы. После очередного звонка мошенник говорит: "Звонила мой финансовый директор. Для хорошей статистики нам не хватает клиентов на услугу "Платиновый депозит". Вообще-то там прибыль через год, но ты моя девушка, так что получишь деньги уже через месяц. Вкладываешь сейчас 20 тысяч, а забираешь 200 тысяч". И главное! Отмечает, что предложение действует только сегодня, это последний день. Тем самым максимально подгоняет, не дает девушке подумать.

6. Если жертва соглашается на это, то дальше все просто. Подставной финансовый директор, тоже сообщница мошенника, предлагает перевести деньги на счет через терминал, поскольку "так не будут учитываться налоги". А это существенная экономия! Хотя на самом деле для того, чтобы девушка потом не могла отследить перерасчет средств и тем более вернуть их.

7. Аферист везет жертву к ближайшему терминалу, она перечисляет деньги, и все… Теряет одновременно и собственные средства, и, как она мечтала, состоятельного жениха. Который на самом деле является циничным аферистом. Будьте бдительны!

Смотрите новый сезон проекта "Аферисты в сетях" уже сегодня, 9 октября, в 20:00 на Новом канале!







