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"Кадык вырву с*ка": Дмитрий Гордон стал звездой клипа

Песня "Жизнь без кадыка" выполнена в жанре мем-поп

сегодня, 05:21
Автор:

Ольга Чародий








Украинскому журналисту Дмитрию Гордону группа "Жетон" посвятила свою песню, которая называется "Жизнь без кадыка". За основу песни исполнители взяли знаменитую фразу Гордона – "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с*ка".

"Кадык вырву с*ка": Дмитрий Гордон стал звездой клипа

Дмитрий Гордон (фото из открытых источников)

"И пока шоу-бизнес киснет на серьезных щах, мы решили угореть по-крупному. С нами легенда — Дмитрий Гордон залетает на волну нового шоу-бизнеса!", — считает музыкальная группа.

По словам группы песня выполнена в жанре мем-поп.

"Ловите наш мега-сингл в жанре мем-поп. "Жизнь без кадыка" — история простого парня, который попрощался с адамовым яблоком, просто гуляя по парку", – написали под видео.

Напомним, 34-летний канадский рэпер Дрейк получил престижное звание. Американское авторитетное издание Billboard назвало его лучшим музыкантом десятилетия. Сообщается, что музыкальные альбомы известного исполнителя с 2010 года занимали высокие позиции в престижном хит-параде Billboard 200. И в течение 2021 года его треки были очень популярны и так же высоко поднимались в чартах. Дрейк стал единственным сольным музыкантом, который в общей сложности более 50 недель провел на 1-м месте рейтинга авторитетного журнала.

Помимо этого, у канадского исполнителя есть 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии.  А вот его главный конкурент Канье Уэст побеждал в номинациях всего лишь 5 раз.  Но это не единственное достижение Дрейка. Согласно данным музыкального сервиса Spotify, он стал первым исполнителем, набравшим 50 миллиардов прослушиваний, несмотря на то, что на интернет-сервисе опубликовано всего 12 его треков. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sd7882kDOUA&feature=emb_title
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