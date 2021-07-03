"Кадык вырву с*ка": Дмитрий Гордон стал звездой клипа

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Ольга Чародий
Украинскому журналисту Дмитрию Гордону группа
"Жетон" посвятила свою песню, которая называется "Жизнь без
кадыка". За основу песни исполнители взяли знаменитую фразу Гордона –
"Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с*ка".
Дмитрий Гордон (фото из открытых источников)
По словам группы песня выполнена в жанре мем-поп.
Напомним, 34-летний канадский рэпер Дрейк получил престижное звание. Американское авторитетное издание Billboard назвало его лучшим музыкантом десятилетия. Сообщается, что музыкальные альбомы известного исполнителя с 2010 года занимали высокие позиции в престижном хит-параде Billboard 200. И в течение 2021 года его треки были очень популярны и так же высоко поднимались в чартах. Дрейк стал единственным сольным музыкантом, который в общей сложности более 50 недель провел на 1-м месте рейтинга авторитетного журнала.
Помимо этого, у канадского исполнителя есть 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. А вот его главный конкурент Канье Уэст побеждал в номинациях всего лишь 5 раз. Но это не единственное достижение Дрейка. Согласно данным музыкального сервиса Spotify, он стал первым исполнителем, набравшим 50 миллиардов прослушиваний, несмотря на то, что на интернет-сервисе опубликовано всего 12 его треков.
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