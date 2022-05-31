Кадровые перестановки во время войны: чем не угодила Денисова – почему уволили именно сейчас

Верховная Рада уволила с должности омбудсмена Людмилу Денисову. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "За" проголосовало 234 депутата. Как оцениваете подобный шаг "слуг" и их помощников (среди которых оказались 17 бывших представителей ОПЗЖ)? Почему на него решились именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Людмила Денисова. Фото: пресс-служба форума Украина 30

Говорить о победах омбудсмена Денисовой не приходилось

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков видит в увольнении Людмилы Денисовой объективную и субъективную стороны.

"Объективно – действительно, с момента назначения она мало чем отличилась на своей должности. Сказать, что было много громких освобождений наших пленных из российского плена нельзя. А те, которые и были – в основном стали возможными благодаря МИДу и международному давлению. Тех же Сенцова, Кольченко и других политических пленных освобождали именно благодаря международному давлению, которое формировали в МИДе. В военное время также не приходится говорить о существенных победах нашего омбудсмена. Ее деятельность приоритетно сводилась к сторителлингу об изнасилованиях. Но это явно неполный набор компетенций, которыми должна заниматься Уполномоченной Верховной Рады по правам человека", – подчеркивает глава ИНПОЛИТ.

Что касается субъективной стороны увольнения, то Сергей Быков напоминает, что Денисова – не просто представитель прошлой власти, а и активный член "Народного Фронта" — силы Яценюка и Турчинова.

"То есть, нельзя сказать, что она была политически независимой. Напротив, – отмечает эксперт. – Голосование "Евросолидарности" (против увольнения Денисовой) и бывшей ОПЗЖ (17 "за") подтверждают мои слова о том, что Денисова оставалась политиком, занимая аполитичную должность. "Европейская Солидарность" не хотела терять ценного для них человека во власти, поэтому там и не поддержали увольнение. А вот бывшая ОПЗЖ проявила симбиоз конъюнктурщины с политической целесообразностью. С одной стороны, бывшая ОПЗЖ воспринимала Денисову именно как представителя "Народного Фронта", а с другой стороны, эта же сила помогала назначить Денисову на пост омбудсмена. Что дополнительно вскрывает некрасивое для многих сотрудничество ОПЗЖ и команды Порошенко".

Основной причиной отставки Денисовой стало слишком пристальное внимание омбудсмена к таким военным преступлениями как изнасилование

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук считает, что само по себе звучит как нонсенс, когда в воюющей стране снимают с должности омбудсмена (следящего, в том числе, за военными преступлениями). Не назначая тут же нового. Но согласен с тем, что причины для того, чтобы убрать с этого поста Денисову – были…

"Политика, несмотря на войну, никуда в Украине не делась. Да, многие политические дрязги ушли на дно. И это нормально. Однако кулуарная борьба политические процессы всё равно происходят, несмотря на туман войны. И хоть власть пытается демонстрировать единство всех партий, иногда, как в случае с Денисовой, это становится невозможным", – отмечает эксперт.

Он полагает, что основной причиной отставки, как, кстати, заявляли критики Денисовой (в том числе некоторые журналисты, представители фракции "Слуга народа") стало слишком пристальное внимание омбудсмена к таким военным преступлениями как изнасилование (в том числе детей).

"Мы работаем в тесной кооперации с нашими западными партнерами, которые всегда активно занималась правозащитной деятельностью. В военное время, особенно при том тесном уровне коммуникации, что есть у нас с американскими, европейскими партнерами, все заявления украинского омбудсмена активно фиксировался и ретранслировался вовне. Возможно, какие-то организации (феминистического толка, к примеру) потребовали неких доказательств. Захотели встретиться с пострадавшими (женщинами, девушками, девочками). Но (и об этом говорят некоторые представители партии власти), ко многим историям не было соответствующей доказательной базы. Безусловно, хорошо, если такого не случилось! Но зачем об этом было тогда говорить? Даже если это делалось в контексте информационной войны с агрессором – это слишком… Мы не должны уподобляться противнику. Нам всё же следует иметь какие-то морально-этические нормы", – уверен Никита Трачук.

Похоже, продолжает он, именно эта деятельность Денисовой, не нашедшая понимания в Офисе президента, среди большинства депутатского корпуса, и стала причиной ее отставки.

"Впрочем, можно вспомнить слухи, которые ходили касательно Денисовой полтора-два года назад. СМИ писали, что якобы ее семья в оккупированном Крыму занимается бизнесом, имеет связи с новой "властью" поставленной россиянами… Скорее всего, всё вместе, включая ее деятельность после широкомасштабного российского вторжения, стало причиной отставки омбудсмена", – резюмирует Никита Трачук.

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