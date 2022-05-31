Эмбарго на нефть и Сбербанк без SWIFT: о чем говорят новые санкции против РФ

Лидеры стран Евросоюза договорились на внеочередном саммите ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти через порты и отключить от системы SWIFT крупнейший российский банк "Сбербанк". Об этом сообщил в своем Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС приостановит импорт до 90% российской нефти до конца года. О чем говорят эти решения? Что важно понять в этой ситуации Украине и европейцам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Уже в ближайшее время РФ ощутит серьезные последствия инфраструктурных и других проблем

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос поясняет:

"Беспрецедентные по своему масштабу, оперативности и глубине санкции против РФ с каждым днем ослабляют агрессора, сокращают его экономические возможности и финансовые ресурсы и ведут к технологической деградации".

По словам эксперта, страны цивилизованного мира не только начали отказываться от российских энергоносителей, но и другой продукции, в частности металлов и древесины, и даже крабов.

"Из России уходят ведущие международные компании, закрывая свои представительства и во многих случаях критически важное производство в различных сферах, в том числе в машиностроении, нефтедобыче, программном обеспечении, железнодорожном и авиатранспорте", – подчеркивает Олег Белоколос.

Он уверен, что уже в ближайшее время РФ ощутит серьезные последствия инфраструктурных и других проблем. То есть, цена войны против Украины будет увеличиваться для россиян буквально с каждым днем – и в перспективе будет иметь разрушительные последствия для страны-агрессора, резюмирует эксперт.

Для ЕС шестой пакет – непростое решение, но такова цена войны

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отмечает, что на фоне зачастую декларативных, рекомендационных и осторожных заявлений стран Западного мира и в частности лидеров ЕС, согласованный на внеочередном саммите глав стран Евросоюза шестой пакет санкций – достаточно серьезен в рамках противостояния (экономического, информационного) с беспределом РФ.

По словам эксперта, следующие пункты пакета являются основательными и маркерными.

1. ЕС и G7 готовы предоставить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.

2. Блокирование вещания еще трех государственных медиа РФ.

3. Отключения крупнейшего российского банка – Сбербанка – от системы SWIFT.

4. Эмбарго российской нефти на 90% до конца года.

"Всё это существенно ударит по экономике страны-агрессора и благосостоянию всего населения. Это серьезно уменьшит экономические возможности России, ее финансовую мощь. Такие шаги, по мнению европейских лидеров, сделают войну для российского общества крайне нежелательной. Она и так для многих россиян не является идеологически понятной, ни вынужденной, ни развязанной по религиозному признаку. Это не более чем геополитические амбиции руководства Кремля, навязанные российскому обществу за десятилетия пропаганды. В приоритете потребностей российских граждан война – навязанная, а не естественная потребность. Соответственно, война, за которую нужно платить личным благосостоянием каждого, вскоре вызовет всё больше вопросов у россиян к руководству своей страны", – прогнозирует Владислав Дзивидзинский.

Он акцентирует, что Украина своим мужественным сопротивлением агрессору очень высоко подняла планку решительности. И европейцам приходиться подтягиваться к ней. Даже делая больно собственной экономике, множа проблемы внутри своих стран.

"Именно поэтому для них шестой пакет – непростое решение. Но такова цена войны, – подчеркивает эксперт. – Потому что европейские правительства, сообщества задаются вопросами: "Когда на континенте началась самая большая война за последние 70 лет, что мы сделали, чтобы остановить ее? Что сделали, чтобы не дать российской агрессии выплеснуться дальше, испепелив не только Украину, но и страны ЕС?". Поэтому тренд поменялся. И даже те лидеры, которые пытались до последнего дружить с РФ, стараются догонять коллег на европейском континенте в санкциях против агрессора, несмотря на собственные экономические проблемы".

Для Украины всё это – шанс ослабить противника, уверен Владислав Дзивидзинский. И получить преимущество, но не гарантии выигрыша в этой войне.

"Экономическая ситуация у нас очень тяжелая, а вся идущая сюда помощью – лишь гарантия выживания, но никак не стабилизации, восстановления или тем более развития. Лишь по окончании войны мы получим шанс на экономический рост. Тем больше необходимости поскорее ее окончить, – говорит эксперт. – Но, конечно, на максимально выгодных для себя условиях. При этом нужно брать пример с того же Израиля, экономика которого, несмотря на постоянные военные действия, показывает развитие и стабильность".

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