Качество воздуха в мире: всего несколько стран соответствуют стандартам ВОЗ

В мире наблюдается значительное ухудшение качества воздуха, вызванное восстановлением экономической активности и негативным влиянием дыма от лесных пожаров. Согласно последнему отчету швейцарской организации IQAir, только в семи из 134 стран и регионов уровень качества воздуха соответствует международным стандартам.

Соответствует ли нормам качества воздуха в Украине?

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), важным показателем загрязнения воздуха уровень частиц PM2.5. Эти мелкие частицы, выбрасываемые автотранспортом, промышленностью и другими источниками, могут при вдыхании повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до летальных исходов.

По данным IQAir, страны с чистым воздухом включают Австралию, Эстонию, Финляндию, Гренаду, Исландию, Маврикий и Новую Зеландию. В то же время страны с высоким уровнем загрязнения воздуха – Бангладеш, Пакистан, Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо – демонстрируют уровни PM2.5, значительно превышающие нормы ВОЗ.

Украина занимает 107 место в мировом рейтинге, со средним уровнем загрязнения воздуха в 2023 году 8,6 микрограмма на кубический метр, что почти вдвое превышает разрешенный стандарт. Несмотря на то, что этот показатель ниже, чем до полномасштабного вторжения, когда в 2020 году он составлял 19,2 микрограмма на кубический метр, по всей стране наблюдается превышение нормы в 1-2 раза.

Наука довольно четко говорит о влиянии загрязнения воздуха, но мы настолько привыкли к фоновому уровню загрязнения, который слишком высок, чтобы быть здоровым. Мы вносим коррективы недостаточно быстро ”, – сказала исполнительный директор IQAir в Северной Америке Глори Долфин Хаммес.