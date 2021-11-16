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Качественная инфраструктура аэропортов обеспечит расширение присутствия зарубежных авиакомпаний, – авиаэксперт Кирилл Новиков

Украина имеет все шансы достаточно успешно интегрироваться в европейское авиационное пространство

сегодня, 09:45
Автор:

Станислав Молчанов
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Комментируя в интервью "Украинским Новынам" необходимость внедрения европейских нормативных документов в сфере регуляции деятельности аэропортов, авиационный эксперт Кирилл Новиков отметил, что Украина постепенно и достаточно успешно интегрируется в европейское авиационное пространство в течение последних 20 лет. Но существует целый ряд таких документов и регламентов, которые Украина обязана принять в рамках гармонизации собственного законодательства с законодательством Евросоюза. Об этом информирует издание "Комментарии".

Качественная инфраструктура аэропортов обеспечит расширение присутствия зарубежных авиакомпаний, – авиаэксперт Кирилл Новиков

Аэропорт "Борисполь"

Эксперт отметил, в частности, речь идет о Директиве №2009/12/ЕС, которая определяет, что ежегодно обслуживающий владелец и эксплуатант аэропорта до 5 млн пассажиров, имеет право самостоятельно устанавливать аэропортовые сборы. 

"Украинские аэропорты сейчас имеют разную форму собственности – есть государственные аэропорты, но большинство находится в коммунальной собственности, есть еще и коммунально-частные. Для государственных аэропортов тарифы аэропортовых сборов устанавливаются приказом Министерства инфраструктуры и коммунально-частные должны также подчиняться этим приказам или пытаться отвоевывать для себя в определенных случаях изменение тарифов", — пояснил Кирилл Новиков.

В то же время, он отметил, что возможная передача владельцам аэропортов полномочий по установлению тарифов аэропортовых сборов требует возвращения к вопросу создания Национальной комиссии ценообразования на транспорте. 

"Еще при министре инфраструктуры Владиславе Криклие эту комиссию начали создавать, но потом процесс затормозился. Именно эта комиссия должна отвечать за формирование тарифов аэропортовых сборов и всех других сборов, которые существуют на транспорте. Если Национальная комиссия ценообразования на транспорте заработает, то она должна использовать европейские регламенты", — убежден эксперт.

По его мнению, нужно четко понимать, что "для Украины сейчас открыт путь в европейское регуляторное пространство, но если мы попытаемся формировать собственную повестку дня, то эта дверь может быстро закрыться".

Говоря о перспективах восстановления украинских региональных аэропортов, эксперт отметил, что качественная инфраструктура аэропортов в регионах обеспечит расширение присутствия зарубежных авиакомпаний, повысит мобильность населения, а соответственно его туристическую и бизнес-активность, как в Украине, так и за ее пределами.

"Увеличится количество рабочих мест не только в аэропортах, но и в смежных отраслях, обеспечивающих деятельность аэропортов. Если в трех четвертях украинских регионов будут восстановлены аэропорты, и они смогут принимать основные типы летающих в Европе самолетов, то это станет ощутимым импульсом для экономического роста этих регионов", – резюмировал Кирилл Новиков.

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Источник: https://ukranews.com/
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