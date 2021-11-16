Качественная инфраструктура аэропортов обеспечит расширение присутствия зарубежных авиакомпаний, – авиаэксперт Кирилл Новиков

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Комментируя в интервью "Украинским Новынам" необходимость внедрения европейских нормативных документов в сфере регуляции деятельности аэропортов, авиационный эксперт Кирилл Новиков отметил, что Украина постепенно и достаточно успешно интегрируется в европейское авиационное пространство в течение последних 20 лет. Но существует целый ряд таких документов и регламентов, которые Украина обязана принять в рамках гармонизации собственного законодательства с законодательством Евросоюза. Об этом информирует издание "Комментарии".
Аэропорт "Борисполь"
Эксперт отметил, в частности, речь идет о Директиве №2009/12/ЕС, которая определяет, что ежегодно обслуживающий владелец и эксплуатант аэропорта до 5 млн пассажиров, имеет право самостоятельно устанавливать аэропортовые сборы.
В то же время, он отметил, что возможная передача владельцам аэропортов полномочий по установлению тарифов аэропортовых сборов требует возвращения к вопросу создания Национальной комиссии ценообразования на транспорте.
По его мнению, нужно четко понимать, что "для Украины сейчас открыт путь в европейское регуляторное пространство, но если мы попытаемся формировать собственную повестку дня, то эта дверь может быстро закрыться".
Говоря о перспективах восстановления украинских региональных аэропортов, эксперт отметил, что качественная инфраструктура аэропортов в регионах обеспечит расширение присутствия зарубежных авиакомпаний, повысит мобильность населения, а соответственно его туристическую и бизнес-активность, как в Украине, так и за ее пределами.
Читайте также на портале "Комментарии" — аэропорт Борисполь ждет приватизация и тотальное сокращение работников – мнение эксперта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости