Кабмин увеличил перечень агрокомпаний на получение «льготного» газа

В 2022 году увеличили перечень агрокомпаний и агрохолдингов, претендующих на газ по льготным ценам. Министерство аграрной политики на февраль допустило 256 предприятий. Об этом сообщает ведомство.

Газовый кризис - фото из открытых источников

"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", — говорится в сообщении.

В первый месяц года было допущено всего сто компаний. В частности, льготы получили птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом около 2-3 миллиарда гривен. К ним попал завод Данон в Кременчуге и Яготинский маслозавод. В прошлом году фирмы заработали 1,5 и 3,6 миллиарда гривен соответственно.

Напомним, Кремль решил расширить перечень экономических санкций против украинских компаний. В частности, их продлили и для крупных аграрных предприятий. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает профильный ресурс Latifundist. По данным источника, в новом списке оказались 84 агрокомпании, при том, что в предыдущей версии ограничений для предприятий их было 75. Согласно документу, под экономические санкции против Украины попали "Донмар","Краншип", "Максима Металл Сервис", "Полтавский агроагрегатний завод", "Солар Стальконструкция", "Трансшип", "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", Kirgan Holding SA.

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