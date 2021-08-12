Кабмин снизил тариф на электроэнергию: политолог на пальцах объяснил в чем обман

Вчера практически все топовые СМИ раструбили новость о том, что Кабинет министров решил снизить тариф на электроэнергию для населения. На самом деле никакого снижения цены на самом деле не произошло. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире "4 канала" рассказал украинский политолог Валерий Клочок.

Тариф на электроэнергию. Фото: censor.net

Политолог отметил, для того, чтобы понять в чем хитрость, стоит опять же возвратиться к самой обычной арифметике. В конце прошлого года правительство отменило с 1 января 2021 года льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час и установило единый тариф для украинцев в размере 1,68 грн/кВт-час. Согласно этому решению каждая семья начала платить за свет на 78 гривен больше.

Теперь же волевым решением правительства по указанию президента Зеленского цену установили на 0,24 копейки меньше за первые 250 кВт. – экономия составила аж 60 гривен. И вот здесь обращаемся к самой простой арифметике 78-60 =18 гривен с каждой семьи в плюсе.

"Где удешевление? Правильно – его нет. То же самое будет и с газом. Подняли на 164% цену, опустят на 64% в лучшем случае. Одним словом – напёрсточники", – отметил Валерий Клочок.

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