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Кабмин снизил тариф на электроэнергию: политолог на пальцах объяснил в чем обман

Никакого удешевления электроэнергии не произошло. Эксперт объяснил в чем хитрость правительства

сегодня, 15:37
Автор:

Кравцев Сергей

Вчера практически все топовые СМИ раструбили новость о том, что Кабинет министров решил снизить тариф на электроэнергию для населения. На самом деле никакого снижения цены на самом деле не произошло. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире "4 канала" рассказал украинский политолог Валерий Клочок.

Кабмин снизил тариф на электроэнергию: политолог на пальцах объяснил в чем обман

Тариф на электроэнергию. Фото: censor.net

Политолог отметил, для того, чтобы понять в чем хитрость, стоит опять же возвратиться к самой обычной арифметике. В конце прошлого года правительство отменило с 1 января 2021 года льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час и установило единый тариф для украинцев в размере 1,68 грн/кВт-час. Согласно этому решению каждая семья начала платить за свет на 78 гривен больше.

Теперь же волевым решением правительства по указанию президента Зеленского цену установили на 0,24 копейки меньше за первые 250 кВт. – экономия составила аж 60 гривен. И вот здесь обращаемся к самой простой арифметике 78-60 =18 гривен с каждой семьи в плюсе.

"Где удешевление? Правильно – его нет. То же самое будет и с газом. Подняли на 164% цену, опустят на 64% в лучшем случае. Одним словом – напёрсточники", – отметил Валерий Клочок.

Читайте ранее на портале "Комментарии" — тарифы на электроэнергию снизят. Стало известно, сколько с октября будут платить украинцы.

Также читайте на портале "Комментарии" — эксперты объяснили, что государство может сделать, дабы не повышать стоимость электричества в будущем. Специалисты утверждают, что в первую очередь от руководства страны следует требовать ликвидации "фирм-прокладок" и устранение монополий.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-ZB_RYNNpZM
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