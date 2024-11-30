Кабмин расширил список профессий для бронирования от мобилизации

Правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Получить "бронь" могут протезисты и техники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении правительства №1362.

Бронирование от мобилизации. Фото из открытых источников

Согласно постановлению, бронирование от мобилизации смогут получить военнообязанные, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий.

Условие для бронирования – выполнение ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев перед бронированием.

Также постановление предусматривает, что военнообязанным работникам критически важных предприятий должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва. То есть, зарплата должна быть у всех забронированных от 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Кроме того, бизнес, реализующий гуманитарные проекты за счет международных партнеров, должен отвечать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

Читайте также на портале "Комментарии" — на днях в сети распространялась информация о полной отмене бронирования от мобилизации уже в феврале 2025 года. Замминистра экономики Украины Виталий Киндратов объяснил, как компании могут сохранить бронирование работникам.

По его словам, все предприятия должны подтвердить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года, согласно новым критериям. Он уточнил, что это позволит осуществлять новые бронирования военнообязанных.

Также уточнил, что уже оформленные бронирования в течение указанного времени сохраняются, а новых работников можно будет забронировать только после переподтверждения статуса. В дальнейшем все бронирования сотрудников будут критическими предприятиями осуществляться через портал Дия.



