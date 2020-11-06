Кабмин планирует создать фонды поддержки малого и среднего бизнеса

Сегодня, 6 ноября, во время ­­"Экономического аудита страны" и "Векторов экономического развития до 2030 года" объявили о создании двух фондов специального назначения.

Поэтому Кабинет Министров запланировал создание "Фонда гарантирования кредитов" и "Фонда для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию".

Сообщается, что первый фонд ориентироваться и займется высокорисковым малыми и средними предприятиями или на таких, которые считаются с недостаточным уровнем финансирования.

К ним планируют отнести инновационные, культурные и творческие сектора, а также — предприятия, переходят от ресурсозатратной и энергоемких моделей бизнеса к более устойчивых и, которые будут пользоваться цифровыми и инновационными методами ведения дела.

Также предусматривается создание Фонда фондов "как механизма рисков/вознаграждений для увеличения размера фондов".

Финансирование этих фондов планируют за счет государства, а также за счет дополнительного финансирования от международных финансовых организаций и других государств. Считается, что они будут способствовать приобщению частных инвесторов к малому и среднему бизнесу.

Напомним, "Комментарии" писали о том, какие шаги были предприняты НБУ для преодоления финансового кризиса, вызванного коронавируса.





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