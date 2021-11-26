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Кабмин хочет обеспечить накопительной пенсией некоторых работников: кто ее получит

Программа стартует в 2023 году

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Ведомство, что занимается вопросами социальной политики в нашей стране, разработало проект постановления правительства, в котором говорится о введенных социальных пакетах, которые должны быть предусмотрены для представителей определенных профессий. Такой план заработает в 2022-2023 годах. Об этом сообщает сайт Федерации профсоюзов государства, где размещен проект этого документа.

Кабмин хочет обеспечить накопительной пенсией некоторых работников: кто ее получит

Уже в 2023 году стартует проект (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, уже с 2023 года социальные пакеты с накопительной пенсионной программой будут введены для работников полиции, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, медиков.

Также через год будут внедрены региональные программы с накопительными пенсиями для представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что минимальна пенсия в Украине вырастет. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда на более 18 млрд гривен. Это, по словам главы правительства, позволит планово повысить выплаты пенсионерам с 1 декабря. Шмигаль отметил, что пенсии повысят в связи с увеличением минимальной заработной платы до 6500 гривен. Так, пенсионные выплаты будут минимально составлять 2600 гривен.

Отметим, что пенсионные выплаты в стране за 2021 год повышали уже 12 раз, а с 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать до 400 грн. доплаты. То есть для 1 млн пенсионеров 75 минимальная пенсия теперь будет на уровне 2,5 тыс. грн. при условии, что страховой стаж составляет 20-25 лет и более.

Повышение доплат пенсионерам старше 75 лет было запланировано в Украине еще на 1 июля. Но его запуск отложили из-за отсутствия финансовых ресурсов.


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Источник: http://spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/8074-proekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-zatverdzhennya-planu-zakhodiv-na-2022-2023-roki-z-rozvitku-nederzhavnogo-pensijnogo-zabezpechennya-v-chastini-zaprovadzhennya-sotsialnikh-paketiv-z-nakopichuvalnoyu-pensijnoy
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