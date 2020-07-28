К Земле приближается огромный астероид

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Виолетта Комаровская
Фото: indicator.ru
В NASA сообщили о приближении к Земле астероида. Рядом с нашей планетой астероид 2009 PQ1 пройдет уже в ближайшие дни, сообщается на сайте подразделения NASA по изучению приближающихся объектов.
Размер астероида составляет от 84 до 190 метров. Это приблизительно размер большого футбольного поля.
Максимально астероид сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо планеты на расстоянии 3,2 млн км, скорость полета составит 13,4 км/c.
Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года. Его относят к группе "Аполлонов" — астероидам, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. Такие астероиды считаются потенциально опасными.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Япония собирается отправить свой зонд исследовать астероиды. Космический зонд Hayabusa2 отправится на астероид, который вращается между Землей и Марсом. Это произойдет после завершения текущей миссии в конце этого года.
Зонд совершит 10-летний полет к одному из двух астероидов. Пока не ясно, на каком из них будет сосредоточена миссия. JAXA сообщает, что он не приземлится на астероид, а совершит все необходимые исследования, пройдя поблизости.
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