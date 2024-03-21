К Земле летит уникальная взрывоопасная "комета Дьявола": есть ли опасность

К Земле приближается опасная зеленая "комета Дьявола". Ученые показали, как она выглядит и обсудили потенциальную опасность для нашей планеты.

К Земле летит рогатая зеленая комета Дьявола

Портал "Комментарии" собрал все о комете и рассказывает о том, что известно об этом небесном теле, а также о том, кто и когда сможет увидеть ее на небосводе.





Важные факты о "комете Дьявола"

На самом деле, она известна как комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks). Прозвище "Дьявольская" она получила из-за своей необычной формы, напоминающей демонические рога, которые позднее исчезли.

Эту комету открыл французский астроном Жан-Луи Понс 12 июля 1812 года. Позже исследователи выяснили, что она обращается вокруг Солнца примерно каждые 70 лет, а диаметр ее ядра составляет около 17 километров.

Комету называют взрывоопасной из-за интенсивных выбросов материала, которые происходят при ее приближении к Солнцу. Это связано с нагреванием, когда давление в ядре кометы увеличивается, что приводит к взрывам азота и оксида углерода, выбрасывая наружу ледяные обломки.

В результате комета становится ярче, а ее "хвост" значительно увеличивается.





Недавние открытия связанные с кометой Понса-Брукса

Свежие исследования показали, что у "кометы Дьявола" есть скрытый спиральный вихрь света вокруг ее "ледяного сердца", который становится заметен лишь после специальной обработки фотографий.

9 марта астрофотограф Ян Эрик Валлестад сделал изображения 12P и ее длинного хвоста с высокой степенью детализации в Норвегии.





После использования специализированного программного обеспечения для выявления изменений в яркости света кометы, он смог выделить ранее невидимую спираль в ее коме — облаке пыли и газа вокруг ядра кометы.

Подобную спираль заметил и на снимках латвийский астрофотограф Юрис Сенников, который применил ту же технику обработки, что и Валлестад.





По мнению исследователей, такая спираль может быть результатом маленьких гейзеров на поверхности 12P, которые выбрасывают потоки криомагмы, а также вращения самой кометы — это приводит к закручиванию ледяных струй в спираль.





Угроза для Земли от зеленой кометы Понса-Брукса

В настоящее время "комета Дьявола" движется к Солнцу со скоростью около 64 500 км/ч и достигнет своей ближайшей точки к Солнцу в апреле.

После этого она направится к Земле, но на данный момент ученые уверяют, что нет никакой угрозы со стороны этой кометы.





Почему комета летит?

Кометы состоят изо льда, пыли и скалистого материала. При приближении к Солнцу потоки заряженных частиц (солнечный ветер) начинают "выбивать" пыль и газ из кометы, и у нее образуется "кома" (газопылевое облако вокруг ядра) и хвост или даже несколько хвостов.





Кто и когда может увидеть "комету Дьявола"

Последний раз 12P была видна невооруженным глазом с Земли в 1954 году. Ожидается, что в апреле текущего года она достигнет своего перигелия — ближайшей точки к Солнцу, и будет особенно ярко светиться.

К концу мая она будет приближаться к Земле, и 2 июня достигнет своей ближайшей точки к нам, на расстоянии около 232 миллионов километров. В это время ее можно будет увидеть на ночном небе без использования телескопов.

Некоторые также отмечают, что зеленая "комета Дьявола" может быть видна еще раньше — во время солнечного затмения в Северной Америке 8 апреля.