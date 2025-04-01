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К войне готовится не только Китай: какая страна заказала гигантскую партию ударных вертолетов

Индия заказала 156 боевых вертолётов LCH Prachand Hindustan Aeronautics Limited

сегодня, 11:52
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Кравцев Сергей

Ранее в СМИ фигурировали огромные цифры по закупках военной техники и амуниции Китаем. Теперь же Индия удивила своей готовности существенно усилить армию. В Министерстве обороны Индии сообщили о сделке с компанией Hindustan Aeronautics Limited на поставку ударных вертолетов Prachand на общую сумму примерно 7,3 млрд долларов.

К войне готовится не только Китай: какая страна заказала гигантскую партию ударных вертолетов

Ударный вертолет Prachand. Фото: из открытых источников

Согласно контракту Индия получит 156 вертолетов. Из них 66 единиц построят для воздушных сил, а 90 единиц – для сухопутных. Таким образом, стоимость одного серийного Prachand для индийских вооруженных сил составляет 46,8 млн долларов.

Для сравнения, недавно Польша заказала ударные вертолеты AH-64E Apache по цене более 100 млн долларов за единицу. Таким образом, по современным меркам Prachand является относительно "бюджетным".

При этом считается, что Prachand относят к довольно современным ударным вертолетам. Свой первый полет он совершил в 2010 году. Производителем машины выступает индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited.

Максимальный взлетный вес Prachand равен 5800 кг, из которых 1700 кг приходится на полезную нагрузку. Вертолет вооружен французской 20-мм автоматической пушкой THL-20. Он может нести, в частности, управляемые 70-мм ракеты FZ275 LGR, а также неуправляемые ракеты и бомбы.

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Источник: https://defence-ua.com/news/indija_masshtabno_zamovila_svoji_udarni_vertoloti_prachand_na_73_mlrd_dolariv_pislja_8_rokiv_pauzi-18419.html
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