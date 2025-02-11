Путинский режим продолжает вербовать на войну против Украины граждан Индии, несмотря на то, что в Дели уже официально обращались в Москву с требованием прекратить это. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне завербовали по меньшей мере 126 индейцев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The Times.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В издании поделились, что в начале января на фронте погиб Бинил Бабу. Он стал 12-м жителем Индии, погибшим с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Жена Бабу, Джоиси Джон, рассказала журналистам, что ее муж не собирался вступать в армию. Она заявила, что мужчину обманули, поскольку он хотел уехать в Польшу, чтобы стать электриком.

В издании отметили, что семья Бабу не знает, заплатили ли ему когда-нибудь, а представители российской армии так и не связались с ними, чтобы предложить положенную им компенсацию. Теперь их внимание сосредоточено на том, чтобы вернуть тело погибшего и устроить достойные похороны.

Индия неоднократно просила РФ прекратить вербовать своих граждан, что, по заявлениям Москвы, было сделано, добавили в издании. Однако это вызвало напряжение между Индией и Россией.

"Этот вопрос был решительно поднят с российскими властями в Москве, а также с российским посольством в Нью-Дели сегодня. Мы также повторили наше требование о скорейшей выписке оставшихся индийских граждан", — сказал журналистам пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Он отметил, что в общей сложности 96 индийцев были уволены со службы в российской армии, 12 человек погибли и еще 16 индийцев считаются пропавшими без вести. Еще один человек находится в больнице.

Журналисты выяснили, что в Керале, где живет семья Бабу, местные агенты переправляют мужчин в Россию за большое вознаграждение. Если они не отслужат полный срок в армии, то деньги не выплачиваются.

Кроме того, в издании рассказали, что один житель Индии, которого спасли из России в декабре прошлого года, покончил с собой на этой неделе. Его семья заявила, что причиной стало то, что он не мог выплатить кредит, который он взял, чтобы устроиться на фиктивную работу телохранителем в РФ. По прибытии в Россию он обнаружил, что такой работы нет. Вместо этого мужчину отправили воевать.

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