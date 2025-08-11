logo

BTC/USD

119912

ETH/USD

4274.24

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события К какому году в Украине исчезнут зимы: климатолог ошарашила прогнозом
commentss НОВОСТИ Все новости

К какому году в Украине исчезнут зимы: климатолог ошарашила прогнозом

Совсем скоро снег в Украине зимой станет редкостью

11 августа 2025, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

К 2040 году зимы в Украине станут на порядок теплее, а снег будет редкостью, помимо потепления климата, которое охватывает всю планету в Украине в погоду внесла свои коррективы война – из-за выбросов парниковых газов и уничтожения лесов. Об этом в интервью журналисту Алексею Суханову рассказала ведущий украинский климатолог Светлана Краковская, которая также является участницей Межправительственной панели по изменению климата (IPCC) и членом Национальной академии наук США.

К какому году в Украине исчезнут зимы: климатолог ошарашила прогнозом

Изменение климата. Фото: из открытых источников

Синоптик прогнозирует, что средняя температура самого холодного месяца года, преимущественно января, возрастет во всех регионах Украины. В Харькове холодные месяцы будут в среднем от -4 до -6 градусов, в Киеве и Львове – от 0 до -2, а в Одесской области зимы вообще будут с плюсовой температурой. Только в горных районах температура будет оставаться ниже нуля, формируя зону относительного холода.

Краковская акцентировала внимание, что Киев будет оставаться одним из самых теплых регионов из-за урбанизации – асфальт и здания нагреваются солнцем даже зимой, создавая эффект "городского острова тепла".

Также климатолог отметила, что в отдельных областях, в частности в Крыму и Одесской области, "климатическая весна" будет начинаться уже в конце января, а на востоке Украины — в феврале. Осень в этих регионах может продолжаться до декабря, из-за чего зима фактически может исчезнуть. Из-за этого в Украине ожидается значительное сокращение отопительного сезона.

Отдельно Краковская подчеркнула влияние боевых действий на климат: взрывы и пожары выбрасывают в воздух вредные вещества и парниковые газы, что ухудшает ситуацию с изменением климата, а выгоревшие леса теряют способность поглощать углерод.

Читайте также на портале "Комментарии" — глобальное потепление очень сильно сказывается на психическом здоровье людей. К такому выводу пришли ученые после нового исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IhV5PsfYJU4
Теги:

Новости

Все новости