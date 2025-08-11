К какому году в Украине исчезнут зимы: климатолог ошарашила прогнозом

К 2040 году зимы в Украине станут на порядок теплее, а снег будет редкостью, помимо потепления климата, которое охватывает всю планету в Украине в погоду внесла свои коррективы война – из-за выбросов парниковых газов и уничтожения лесов. Об этом в интервью журналисту Алексею Суханову рассказала ведущий украинский климатолог Светлана Краковская, которая также является участницей Межправительственной панели по изменению климата (IPCC) и членом Национальной академии наук США.

Изменение климата. Фото: из открытых источников

Синоптик прогнозирует, что средняя температура самого холодного месяца года, преимущественно января, возрастет во всех регионах Украины. В Харькове холодные месяцы будут в среднем от -4 до -6 градусов, в Киеве и Львове – от 0 до -2, а в Одесской области зимы вообще будут с плюсовой температурой. Только в горных районах температура будет оставаться ниже нуля, формируя зону относительного холода.

Краковская акцентировала внимание, что Киев будет оставаться одним из самых теплых регионов из-за урбанизации – асфальт и здания нагреваются солнцем даже зимой, создавая эффект "городского острова тепла".

Также климатолог отметила, что в отдельных областях, в частности в Крыму и Одесской области, "климатическая весна" будет начинаться уже в конце января, а на востоке Украины — в феврале. Осень в этих регионах может продолжаться до декабря, из-за чего зима фактически может исчезнуть. Из-за этого в Украине ожидается значительное сокращение отопительного сезона.

Отдельно Краковская подчеркнула влияние боевых действий на климат: взрывы и пожары выбрасывают в воздух вредные вещества и парниковые газы, что ухудшает ситуацию с изменением климата, а выгоревшие леса теряют способность поглощать углерод.

