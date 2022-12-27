К 2030 году в Украине может быть установлен антирекорд: сколько украинцев останется в стране

Каждый день затягивания войны в Украине очень сильно бьет по ее будущему. Украинцы не только отказываются планировать семьи в Украине, но и продолжают покидать страну. Уже в наступающем году прогнозируется катастрофическое падение рождаемости в Украине, к 2030 году население может сократиться до 35 миллионов. Как передает издание "Комментарии", таким прогнозом во время презентации в "Укринформе" поделилась директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академика НАН Украины Элла Либанова.

Рождаемость в Украине. Фото: Getty Images

Специалист отметила, что как бы печально ни звучало, но будет весьма позитивно, если к 2030 году граждан Украины будет 35 миллионов. Учитывая те реалии, которые есть сегодня, эта цифра может быть на порядок ниже. Сегодня в стране чрезмерная смертность, война уносит жизни украинцев, причем гибнуть люди не только от пуль и снарядов на фронте или в зоне боевых действий. Умирают украинцы от стрессов, перегрузок, плохого питания, недостаточности медицинской помощи.

Потери населения из-за войны и связанные с ней миграционные процессы Элла Либанова оценивает, как огромнейшие. Пока что еще не все понимают ту катастрофу, к которой мы приближаемся. Ощущаться она начнет в 2023 году. Следующий год станет годом катастрофического падения этого показателя.

"Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 — 2,15 ребенка 2021 года мы имели показатель 1,1. 2022 года — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", — отметила демограф.

По ее словам, еще одним негативным фактором, который негативно влияет на демографические показатели есть миграция. Люди, которые покинули Украину из-за войны с каждым днем все отчетливее понимают, что не собираются возвращаться обратно, даже, когда закончится война. Все зависит от того, насколько еще затянется война. Чем дольше люди будут находиться за границей, тем меньше вероятность, что они возвратятся на Родину в скором будущем.

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