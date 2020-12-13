Известный украинский культуролог умер от коронавируса

На 72-м году жизни перестало биться сердце известного львовского культуролога и философа Романа Кися. Мужчина не смог победить коронавирус.

умер культуролог Роман Кись (фото из открытых источников)

Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщил его сын Зорян. Он написал, что 9 декабря отца забрали в больницу, потому что у него начались осложнения на фоне коронавирусной инфекции. А сегодня днем, Зорян написал, что его отца не стало.

"Это так трудно, когда даже многолюдное прощание, на которое он заслужил, сейчас невозможно", — написал сын культуролога.

Знакомые и близкие друзья отмечают, что Роман Кись был выдающимся человеком, который поддерживал украинских бойцов на Востоке, выступал за равноправие и был яркой личностью.

"Роман Кись был незаурядным человеком и выдающимся ученым. Его идеи в области культурной и социальной антропологии стояли на одном уровне с идеологами Броделя, Валлерстайна и Фридмана. На страницах своих книг он выдвигал гениального идеи, объясняя их простыми словами. Жаль, что внезапная болезнь уносит от нас людей. Вечная память!", — пишут пользователи на его странице в социальной сети.

Известно, что Роман Кись был лауреатом государственной премии имени Колесси, главным редактором религиозно-философского альманаха "Transfiguratio / Преображение".

"Больше всего меня поражали его преданность делу, его искренность и бескорыстие. Искренние соболезнования его детям, всем родным и близким" — так отзываются о культурологе его знакомые.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 65-м году жизни скончался известный российский музыкант Андрей Сапуров. Сегодня, 13 декабря, артисту стало плохо, и он умер от инфаркта в машине "скорой" помощи.

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