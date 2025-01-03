Известный музыкант сравнил сотрудников ТЦК с россиянами и призвал их убивать

Музыкант из Полтавы, участник рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак попал в громкий скандал из-за своего высказывания в Инстаграмме по поводу сотрудников ТЦК. В частности, он призвал их "бить и убивать". Кроме того, он заявил, что такие действия являются обязанностью каждого украинца. При этом музыкант договорился до того, что сравнил работников ТЦК с российскими захватчиками.

Мирослав Щербак

"Долг каждого украинца – убить представителя ТЦК. Нас не должно интересовать, в форме он или без. Так же, как мы не должны искать "добрых россиян". Мы не должны искать хороших ТЦК. Мы должны держаться вместе. И дать пи*д*лей мусору", — написал Щербак в Инстаграмме.

Впрочем, после яростной критики таких высказываний, он удалил свой сториз.

Следует отметить, что на скандал отреагировали в группе Burned Time Machine. В частности, отметили, что Щербак допустил катастрофическую ошибку и не понимал последствий своих высказываний.

Именно поэтому в группе приняли решение разорвать сотрудничество с музыкантом.

"Нам искренне обидно, стыдно и мы не поддерживаем высказывания Мирослава. Позиция группы всегда была всем известна — Burned Time Machine всегда поддерживали ВСУ и волонтерили с первых дней полномасштабного вторжения (в том числе и Мирослав). Каждый совершает ошибки, и мы верим в то , что люди заслуживают второго шанса, поэтому это уже вам решать, будет он или нет. Для нас работа с этим участником прекращается. Группа не должна нести ответственность за действия и тезисы, которые мы не разделяем", — сказано в заявлении группы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Telegram-каналы распространяется новость, что якобы проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения.



