Известный музыкант сравнил сотрудников ТЦК с россиянами и призвал их убивать

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Ткачик Олеся
Музыкант из Полтавы, участник рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак попал в громкий скандал из-за своего высказывания в Инстаграмме по поводу сотрудников ТЦК. В частности, он призвал их "бить и убивать". Кроме того, он заявил, что такие действия являются обязанностью каждого украинца. При этом музыкант договорился до того, что сравнил работников ТЦК с российскими захватчиками.
Мирослав Щербак
Впрочем, после яростной критики таких высказываний, он удалил свой сториз.
Следует отметить, что на скандал отреагировали в группе Burned Time Machine. В частности, отметили, что Щербак допустил катастрофическую ошибку и не понимал последствий своих высказываний.
Именно поэтому в группе приняли решение разорвать сотрудничество с музыкантом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Telegram-каналы распространяется новость, что якобы проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения.
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