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Известный лоукостер планирует возвращение в Украину: появились сроки

Лоукостер Wizz Air ожидает решение о прекращении огня в Украине

сегодня, 11:25 comments1137
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Кравцев Сергей

Лоукостер Wizz Air, который недавно запустил из Бухареста новые рейсы на Канары, намерен возобновить полеты в Украину вскоре после объявления о прекращении огня. Компания вернет около 30 маршрутов в течение шести недель. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство Reuters.

Известный лоукостер планирует возвращение в Украину: появились сроки

Самолет Wizz Air. Фото: из открытых источников

"У нас есть твердый план по возобновлению полетов в Украину, я думаю, что это может произойти в любой момент", — рассказал главный исполнительный директор компании Йожеф Варади в комментарии СМИ.

Он уточнил, что как только будет объявлено о прекращении огня, компания сразу же рассмотрит возможность перезапуска.

По его словам, по оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского союза, для безопасного восстановления воздушного пространства Украины потребуется от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится.

При этом он указал, что в течение шести месяцев после окончания войны лоукостер возобновит работу баз в Киеве и Львове.

До полномасштабной войны в 2021 году авиакомпания занимала 3-е место на украинском рынке с долей 10,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине рассматривается возможность возобновления работы некоторых гражданских аэропортов во время войны. Однако, как пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Новости LIVE", для этого нужно установить зенитно-ракетные комплексы Patriot в непосредственной близости от аэропортов. По состоянию на сегодняшний день в стране есть только восемь таких комплексов.

Романенко подчеркнул, что имеющихся систем Patriot недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту всей территории Украины от ракетных атак России. Поэтому, если будет принято решение о возобновлении гражданских авиаперелетов, необходимо будет выбирать, какие объекты защищать: аэропорты или критически важную инфраструктуру, как атомные электростанции. По словам эксперта, каждый комплекс Patriot способен обеспечить лишь 70-80% эффективности в перехвате ракет, поэтому для защиты каждого аэропорта требуется отдельный комплекс.




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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/wizz-air-aims-restart-ukraine-flights-within-six-weeks-any-ceasefire-2025-02-11/
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