В Украине заговорили об открытии аэропортов: эксперт по авиации предупредил о большом риске

В Украине рассматривается возможность возобновления работы некоторых гражданских аэропортов во время войны. Однако, как пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Новости LIVE", для этого нужно установить зенитно-ракетные комплексы Patriot в непосредственной близости от аэропортов. По состоянию на сегодняшний день в стране есть только восемь таких комплексов.

В Украине хотят открыть аэропорты. Фото: УНН

Романенко подчеркнул, что имеющихся систем Patriot недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту всей территории Украины от ракетных атак России. Поэтому, если будет принято решение о возобновлении гражданских авиаперелетов, необходимо будет выбирать, какие объекты защищать: аэропорты или критически важную инфраструктуру, как атомные электростанции. По словам эксперта, каждый комплекс Patriot способен обеспечить лишь 70-80% эффективности в перехвате ракет, поэтому для защиты каждого аэропорта требуется отдельный комплекс.

Он также отметил, что сейчас обсуждение возможности открытия аэропортов во Львове и Киевской области. Однако, говоря о международном аэропорту "Борисполь", эксперт отметил, что существующая система Patriot в Киеве не сможет полностью защитить этот аэропорт из-за ограниченной дальности ее действия. Для полной защиты Борисполя необходим еще один такой комплекс, а для Львова еще один.

"Если мы направляем эти комплексы на аэропорты, то кто будет защищать остальную важную инфраструктуру? Как обеспечить оборону городов и атомных станций? Стоит ли в таких условиях отвлекать зенитно-ракетные комплексы на аэропорты?", — задал вопрос Романенко.

В то же время, международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого уже изучает возможность возобновления рейсов гражданской авиации во время военного положения, с соблюдением всех требований безопасности для инфраструктуры, самолетов и пассажиров. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Украине в этом году заработают несколько аэропортов. Он отметил, что есть технические возможности для этого, но все еще нужно принять политическое решение. Однако Садовый не уточнил, какие именно аэропорты подразумеваются.

Портал "Комментарии" ранее писал, что обеспечить безопасность гражданской авиации в Украине сейчас невозможно. Так прокомментировал инициативу открыть аэропорты в Украине летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид в эфире "Киев24".