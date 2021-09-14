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Известный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации

Национальный австралийский банк (NAB) сменил название и логотип ради ускорения темпов вакцинации жителей страны

сегодня, 20:15
Автор:

Хмільовська Інна

Крупнейшая кредитная организация Австралии теперь называется не NAB, а JAB ("делать прививку" в переводе с английского). Они обыграли созвучие своего названия со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале этого года, "Go jab!" ("Иди делай прививку!"). Об этом сказано на сайте организации.

Известный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации

Банк, фото из открытых источников

"Каждая прививка приближает нас к тому, чтобы открыть затворы, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту", — отмечено в заявлении банка.

В компании поддерживают все усилия, чтобы поднять уровень вакцинации в Австралии до 80% и выше. Потому что каждый укол приближает нас к семье, друзьям и открытому сообществу. Каждая вакцина приближает нас к тому, чтобы приподнять ставни, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту.

"Каждая прививка — это выстрел в руку для владельцев бизнеса, которые делают только еду на вынос, переходят на цифровые технологии и делают все возможное, чтобы все были в зарплате. Это то, чем мы обязаны себе, друг другу и следующему поколению. Мы присоединяемся к делу "80% и выше"; и наша практическая поддержка каждому австралийцу, который в ней нуждается, чтобы все мы могли как обычно вести дела", — сообщают в компании.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска от COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. 

Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет.



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Источник: https://www.nab.com.au/about-us/more-than-money/financial-help?own_cid=21289
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