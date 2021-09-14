Известный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации

Крупнейшая кредитная организация Австралии теперь называется не NAB, а JAB ("делать прививку" в переводе с английского). Они обыграли созвучие своего названия со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале этого года, "Go jab!" ("Иди делай прививку!"). Об этом сказано на сайте организации.



Банк, фото из открытых источников

"Каждая прививка приближает нас к тому, чтобы открыть затворы, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту", — отмечено в заявлении банка.

В компании поддерживают все усилия, чтобы поднять уровень вакцинации в Австралии до 80% и выше. Потому что каждый укол приближает нас к семье, друзьям и открытому сообществу. Каждая вакцина приближает нас к тому, чтобы приподнять ставни, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту.

"Каждая прививка — это выстрел в руку для владельцев бизнеса, которые делают только еду на вынос, переходят на цифровые технологии и делают все возможное, чтобы все были в зарплате. Это то, чем мы обязаны себе, друг другу и следующему поколению. Мы присоединяемся к делу "80% и выше"; и наша практическая поддержка каждому австралийцу, который в ней нуждается, чтобы все мы могли как обычно вести дела", — сообщают в компании.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска от COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время.

Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет.





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