Известный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации

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Хмільовська Інна
Крупнейшая кредитная организация Австралии теперь называется не NAB, а JAB ("делать прививку" в переводе с английского). Они обыграли созвучие своего названия со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале этого года, "Go jab!" ("Иди делай прививку!"). Об этом сказано на сайте организации.
Банк, фото из открытых источников
В компании поддерживают все усилия, чтобы поднять уровень вакцинации в Австралии до 80% и выше. Потому что каждый укол приближает нас к семье, друзьям и открытому сообществу. Каждая вакцина приближает нас к тому, чтобы приподнять ставни, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту.
Как сообщал портал "Комментарии", в 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска от COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время.
Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет.
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