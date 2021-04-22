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Известного телеведущего избили в центре Киева

А началось все с того, что Щур, который переходил улицу, сделал замечание двум парням на самокатах, чтобы они пропускали пешеходов

сегодня, 00:35
Автор:

Ольга Чародий

В центре Киева избили популярного телеведущего Романа Винтонива, известного как Майкл Щур. Журналист сообщил, что случилось это около двух часов дня на пересечении улиц Ярославов Вал и Ивана Франко.

Известного телеведущего избили в центре Киева

Майкл Щур (фото из открытых источников)

А началось все с того, что Щур, который переходил улицу, сделал замечание двум парням на самокатах, чтобы они пропускали пешеходов.

Между парнями и ведущим началась перепалка. Один из самокатчиков брызнул Щуру в глаза из газового баллончика и продолжил свою прогулку. Затем перепалка между ведущим, который догнал обидчика, и парнем продолжилась. Парень снова ударил Щура.

В итоге оба обидчика удалились в сторону улицы Прорезная, а журналист пошел искать, где можно промыть глаза и нос.

 "Если я сделал что-то неправильно, я готов нести ответственность. Также я хочу найти этого парня. Я уверен. что он не „сумасшедший мужчина“ / „не обнаглевший молодчик“ / „не садист водитель самоката“. Я думаю, что он нормальный тип. Он тоже, как и я имел планы на день", — пишет пострадавший Щур.

Он также добавил, что ищет людей, которые видели происходившее.

 Напомним, в ночь на 4 апреля в дом 78-летнего французского миллионера Бернара Тапи проникли неизвестные люди. Они избили мужчину и его жену, совершили ограбление и скрылись с места происшествия. Известно, что злоумышленников было четверо. Они проникли в дом миллионера, расположенного к юго-востоку от Парижа в коммуне Комб-ла-Виль, когда семья спала. Неизвестные связали Бернара Тапи и его супругу и нанесли им несколько ударов, затем украли из дома драгоценности. После того как преступники скрылись, мужчина вызвал "скорую" помощь, но госпитализация не потребовалась, поскольку травмы не были тяжелыми.



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