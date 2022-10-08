Известное имя и фото водителя, находившегося за рулем фуры на Крымском мосту (ФОТО)

Утром в субботу был взорван крымский мост. Со временем по видеозаписям было установлено, что его взорвал ехавший на фуре мужчина. Теперь украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал фото водителя в своем Telegram — канале .



Известно имя и фото водителя, управлявшего фурой на Крымском мосту. Фото из открытых источников

Водителем фуры оказался 51-летний Махир Юсубов. Такая информация была предоставлена родными россиянина, которые смогли узнать его по видеодопросам.

Как сообщают родные, именно Махир Юсубов был владельцем грузового автомобиля. Мужчина занимался перевозками и получал заказы на разных интернет-ресурсах. Со временем Махир переоформил фуру на своего племянника Самира, но продолжал работать на ней.

Самир Юсубов, племянник Махира записал видео, в котором сообщил, что не имеет никакого отношения к подрыву Крымского моста. Самир также отметил, что находится за границей, но в его доме проводятся обыски. Сам мужчина из Кубани, как и его дядя.

Фото водителя грузовика Махира Юсубова, взорвавшего Крымский мост, можно просмотреть ниже:





По предварительному следствию установлено, что при взрыве погибли три человека, пассажиры легковых автомобилей, находившиеся вблизи места взрыва.



Ранее портал "Комментарии" сделал подборку реакций , возникших у пользователей от взрыва Крымского моста.

Также "Комментарии" писали о возможной причине подрыва моста, соединявшего Крым с Российской Федерацией. Бывший работник СБУ считает, что мост взорвали сами россияне. По его словам, такой шаг может заставить Владимира Путина ускорить использование ядерного оружия и улучшить военное положение России в войне против Украины.

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