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Известное имя и фото водителя, находившегося за рулем фуры на Крымском мосту (ФОТО)

8 октября взорвали Крымский мост с помощью фуры.

сегодня, 18:54 comments7313
Автор:

Slava Kot
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Утром в субботу был взорван крымский мост. Со временем по видеозаписям было установлено, что его взорвал ехавший на фуре мужчина. Теперь украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал фото водителя в своем Telegramканале .

Известное имя и фото водителя, находившегося за рулем фуры на Крымском мосту (ФОТО)

Известно имя и фото водителя, управлявшего фурой на Крымском мосту. Фото из открытых источников

Водителем фуры оказался 51-летний Махир Юсубов. Такая информация была предоставлена родными россиянина, которые смогли узнать его по видеодопросам.

Как сообщают родные, именно Махир Юсубов был владельцем грузового автомобиля. Мужчина занимался перевозками и получал заказы на разных интернет-ресурсах. Со временем Махир переоформил фуру на своего племянника Самира, но продолжал работать на ней.

Самир Юсубов, племянник Махира записал видео, в котором сообщил, что не имеет никакого отношения к подрыву Крымского моста. Самир также отметил, что находится за границей, но в его доме проводятся обыски. Сам мужчина из Кубани, как и его дядя.

Фото водителя грузовика Махира Юсубова, взорвавшего Крымский мост, можно просмотреть ниже:

Известное имя и фото водителя, находившегося за рулем фуры на Крымском мосту (ФОТО) - фото 2

По предварительному следствию установлено, что при взрыве погибли три человека, пассажиры легковых автомобилей, находившиеся вблизи места взрыва.

Ранее портал "Комментарии" сделал подборку реакций , возникших у пользователей от взрыва Крымского моста.

Также "Комментарии" писали о возможной причине подрыва моста, соединявшего Крым с Российской Федерацией. Бывший работник СБУ считает, что мост взорвали сами россияне. По его словам, такой шаг может заставить Владимира Путина ускорить использование ядерного оружия и улучшить военное положение России в войне против Украины.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/17426
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