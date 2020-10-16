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Главная Новости Общество события Известна страна, которая первой применит гиперзвуковое оружие нового поколения
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Известна страна, которая первой применит гиперзвуковое оружие нового поколения

Данная технология находится в самом топе всех приоритетов и на ее реализацию пошли огромные деньги

сегодня, 09:58
Автор:

Елена Волкова

Уже через три года в США будут применять гиперзвуковое оружие нового поколения. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер, передают в пресс-службе организации. 

Известна страна, которая первой применит гиперзвуковое оружие нового поколения

Сообщается, что успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body состоялись в марте 2020 года, а внедрят технологию в 2023-м. Эспер говорит, что данная технология находится в самом топе всех приоритетов и на ее реализацию пошли огромные деньги и беспрецедентный человеческий ресурс.

Напомним, самый обычный американец, если выиграет, сможет полететь в космос вместе со специально обученным человеком. Захватывающее шоу будет называться "Космический герой". Его создателем стала компания Space Hero. Принять  участие в шоу смогут все желающие. Единственное условие  — человек должен быть гражданином США.


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