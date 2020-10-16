Известна страна, которая первой применит гиперзвуковое оружие нового поколения

Уже через три года в США будут применять гиперзвуковое оружие нового поколения. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер, передают в пресс-службе организации.

Сообщается, что успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body состоялись в марте 2020 года, а внедрят технологию в 2023-м. Эспер говорит, что данная технология находится в самом топе всех приоритетов и на ее реализацию пошли огромные деньги и беспрецедентный человеческий ресурс.

Напомним, самый обычный американец, если выиграет, сможет полететь в космос вместе со специально обученным человеком. Захватывающее шоу будет называться "Космический герой". Его создателем стала компания Space Hero. Принять участие в шоу смогут все желающие. Единственное условие — человек должен быть гражданином США.

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