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Израиль заговорил о военных поставках Украине

Израиль находится в сложных отношениях с РФ и пока не готов их обострять, но эта позиция не окончательна

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Израиль сейчас активно прорабатывает возможность предоставления Украине военной помощи. Однако пока что на окончательное решение правительство еще не вышло. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу "CNN".

Израиль заговорил о военных поставках Украине

Флаги Украины и Израиля. Фото: из открытых источников

Нетаньяху отметил, у Израиля и России в настоящее время складываются "сложные отношения" в том числе из-за разногласий вокруг войны в Сирии.

"На нашей северной границе с Сирией, израильские самолеты и российские самолеты летают на небольшом расстоянии друг от друга, буквально на расстоянии вытянутой руки. Россия участвует в сирийское войне", – отметил Нетаньяху.

Израильский премьер не стал лукавить, отвечая на вопрос предоставления Украине военной помощи. Биньямин Нетаньяху отметил что он не будет скрывать и сейчас рассматривает такую возможность. При этом Нетаньяху уточнил, что его страна уже помогает Украине тем, что мешает союзнику России Ирану производить дроны, которые потом атакуют мирные украинские города.

"Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ирана, что используется против Украины", – отметил Нетаньяху.

В этом же контексте он напомнил, что недавно США передали Украине 250 000 своих снарядов, которые хранились на складах в Израиле.

"Это решение [США], и это хорошо. У меня с этим нет проблем", – заявил Нетаньяху.

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