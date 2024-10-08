Изменил ли суд меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион: что известно

Львовский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда и бывшей депутатки Ирины Фарион. Адвокаты просили заменить содержание под стражей на домашний арест, но суд оставил все как есть.

Подозреваемого в убийстве Фарион оставили под стражей, несмотря на апелляцию защиты

Спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец объяснила, что прокуратура настаивала на том, чтобы Зинченко остался под стражей, ведь его подозревают в серьезном преступлении — умышленном убийстве. Она отметила, что суд согласился с этой позицией и не изменил решения.

"При принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлен под стражей 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион", — сообщила Максимец.

Ранее Галицкий районный суд Львова продлил срок содержания под стражей Зинченко, не позволяя ему выйти под залог. Прокуроры объяснили, что существует риск, что подозреваемый может сбежать или влиять на свидетелей.

Во время апелляционного заседания адвокаты Зинченко просили заменить содержание под стражей домашним арестом, утверждая, что он не представляет угрозы и имеет право защищаться в более мягких условиях. Однако суд решил, что, учитывая серьезность обвинений, Зинченко должен оставаться под стражей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по делу об убийстве Ирины Фарион появились новые подробности. Одорологическая экспертиза, аналогичная дактилоскопии, позволяет идентифицировать человека по уникальному запаху, который он мог оставить с поличным.