Изменения в медицинских услугах с 1 января: за что будут платить в государственных больницах

С 1 января 2025 года в Украине государственные и коммунальные медицинские учреждения начнут предоставлять некоторые медицинские услуги на платной основе. Это нововведение является частью реформы, направленной на улучшение прозрачности финансирования медицинской системы и борьбу с неофициальными платежами. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров летом 2024 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ).

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Так, платные услуги будут включать не входящие в Программу медицинских гарантий. Среди них:

· обращение к врачу без направления, когда оно обязательно

· услуги по договорам с юридическими лицами

· медицинская помощь в учреждениях сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами для пациентов, не входящих в их контингент

К тому же платными будут дополнительные услуги:

· оказание медицинской помощи на дому по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием)

· выбор конкретного врача для плановой специализированной помощи

· пребывание в палатах с повышенным комфортом по желанию пациента



Как получить бесплатную медицинскую помощь

Программа медицинских гарантий продолжает обеспечивать бесплатный доступ к основным медицинским услугам. Для этого обычно нужно обратиться к семейному или лечащему врачу для получения направления. Исключение составляют:

· первичная и экстренная медицинская помощь

· консультации у акушера-гинеколога, психиатра, нарколога, стоматолога, педиатра, фтизиатра или врача, наблюдающего за пациентом с хроническим заболеванием

Минздрав отмечает, что все платные услуги должны быть четко определены и доступны для ознакомления на официальных вебсайтах медицинских учреждений и информационных стендах в больницах.

Оплата платных услуг будет производиться только безналичным способом. Предоставление таких услуг будет сопровождаться официальными документами и обязательно вноситься в электронную систему здравоохранения.

Портал "Комментарии" ранее писал, что временно оккупированной территории Украины обостряются проблемы с получением гражданского населения медицинской помощи. Это связано с тем, что российское оккупационное командование расширяет практику использования местных медицинских учреждений для лечения российских военнослужащих.