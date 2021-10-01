Изменения в админкодекс нарушают право собственников на владение своим имуществом, - омбудсмен

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Козлова Альбіна
Во время заседания Правительственного комитета обсуждали законопроект, предусматривающий изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Законопроект отправили на доработку, фото Telegram
Ранее этот законопроект омбудсмен не получала для ознакомления. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".
В документе прописано, что административные дела в определенных случаях будут рассматриваться по упрощенной процедуре. Однако, по словам омбудсмена, такое рассмотрение нарушает права собственников недвижимого имущества на справедливый суд и надлежащие судебные процедуры.
Законопроект предусматривал принудительное отчуждение земельных участков и другого недвижимого имущества, расположенного на этой земле, для общественных нужд. Такие земельные участки отчуждают в украинцев для строительства автомобильных дорог, мостов, эстакад и других объектов.
Впрочем, согласно статье 267 Кодекса административного судопроизводства Украины, такие дела должны рассматриваться по правилам общего иска. Поскольку, по правилам упрощенного производства могут рассматриваться только дела незначительной сложности.
Также Людмила Денисова отметила, что законопроект будет направлен на доработку.
Как сообщал портал "Комментарии", принятие законопроекта может стать фатальным для экономики Украины.
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