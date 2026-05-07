Изгнание, расстрелы и сожжение в Буче: дело командира РФ передали в суд

В марте 2022 года во время временной оккупации Бучи российскими войсками 234 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии погибли 17 мирных жителей на улицах Ивана Франко, Максима Ридзанича и Набережной. Среди погибших были мужчины, женщины и пожилые люди. Некоторые жертвы подверглись пыткам перед убийством, а тела частично пытались сжечь, чтобы скрыть следы преступлений.

Следствие Национальной полиции установило , что это подразделение под руководством командира взвода 2-й батальонно-тактической группы контролировало отдельные районы города, патрулировало улицы, размещало блокпосты и регулярно проводило обыски в жилищах местных жителей. При этом военные понимали, что перед ними находятся гражданские, которые не участвовали в боевых действиях и не представляли угрозы. Несмотря на это, командир отдавал приказы по поводу жестокого обращения с населением.

По данным следствия, оккупанты силой входили в дома, выгоняли людей на улицу и расстреливали их возле собственных домов. Некоторые жители пытались помочь соседям, другие выходили из подвалов после обстрелов. Часть людей пытали перед смертью, а тела пытались уничтожить из-за поджога. Из-за действий русских войск местные жители долгое время не могли похоронить погибших. Скрывавшиеся в подвалах люди находили тела родных и соседей уже после отступления оккупантов.

Полиция провела масштабное расследование: осмотр мест событий, допросы свидетелей и потерпевших, судебно-медицинские экспертизы и следственные эксперименты. Во время эксгумаций изъяли пули, совпадавшие с вооружением 234 полка.

Все 17 погибших были гражданскими без оружия. Приказы об убийстве отдавал 28-летний командир взвода из Московской области, возглавлявший 2-ю батальонно-тактическую группу полка с постоянной дислокацией в Пскове.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с гражданскими и нарушение законов и обычаев войны с умышленными убийствами. Установление личности и доказательств стало возможно частично благодаря информации от Главного управления разведки МО Украины.

Документирование военных преступлений осуществлялось следственными управлениями Нацполиции совместно с оперативными группами под руководством Офиса Генпрокурора.



