Издание Mind выиграло дело о защите чести, достоинства и деловой репутации: подробности

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МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Киевский апелляционный суд 8 февраля вынес постановление по делу по иску
Алены Шевцовой против издателя Mind – ООО "Фьючер Медиа" о защите чести,
достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об
этом сообщает Mind.
Суд. Фото из открытых источников
Отметим, ранее Подольский суд м. Киева частично удовлетворил репутационный
иск к Mind.
Издание сообщает, что Киевский апелляционный суд полностью удовлетворил
апелляционную жалобу ООО "Фьючер Медиа" и отменил решение Подольского районного
суда, которым были частично удовлетворены исковые требования Шевцовой к Mind.
Апелляционный суд также оставил в силе ту часть решения по делу первой
инстанции, в которой истцу было сразу отказано в удовлетворении части исковых
требований.
Указанное постановление вступило в силу с момента его оглашения, то есть с
четверга, 18 февраля 2021 года.
Mind напоминает, что бенефициар ООО "ФК "Леогейминг Пей" Елена Шевцова
(Дегрик) обратилась к издателю Mind.ua ООО "Фьючер Медиа" с требованием
официального опровержения опубликованной на портале новости. В иске
оспаривается информация о бизнес-связях компаний, которые были связаны с Аленой
Шевцовой (Дегрик) и платежной системой Tyme.
Истица уверяла суд, что не является и не являлась руководителем
юридического лица Mossada Investments Limited (прежнее название Frugifera
Investments Limited, номер ΗΕ 309657), поскольку никаких документов о
назначении на должность директора указанного юридического лица не подписывала.
Во время публикации материала Mind ссылался на электронные скан-копии
выписок из реестров. На момент слушания в Апелляционном суде редакции удалось
получить оригиналы выписок из реестра Республики Кипр.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, когда в Украине появится "Суд в смартфоне".
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