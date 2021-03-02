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Главная Новости Общество события Издание Mind выиграло дело о защите чести, достоинства и деловой репутации: подробности
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Издание Mind выиграло дело о защите чести, достоинства и деловой репутации: подробности

Mind выиграл дело по иску Алены Шевцовой в Апелляционном суде Киева

сегодня, 16:37
Автор:

Татьяна Веремеева

Киевский апелляционный суд 8 февраля вынес постановление по делу по иску Алены Шевцовой против издателя Mind – ООО "Фьючер Медиа" о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом сообщает Mind.

Издание Mind выиграло дело о защите чести, достоинства и деловой репутации: подробности

Суд. Фото из открытых источников

Отметим, ранее Подольский суд м. Киева частично удовлетворил репутационный иск к Mind.

Издание сообщает, что Киевский апелляционный суд полностью удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Фьючер Медиа" и отменил решение Подольского районного суда, которым были частично удовлетворены исковые требования Шевцовой к Mind. Апелляционный суд также оставил в силе ту часть решения по делу первой инстанции, в которой истцу было сразу отказано в удовлетворении части исковых требований.

Указанное постановление вступило в силу с момента его оглашения, то есть с четверга, 18 февраля 2021 года.

Mind напоминает, что бенефициар ООО "ФК "Леогейминг Пей" Елена Шевцова (Дегрик) обратилась к издателю Mind.ua ООО "Фьючер Медиа" с требованием официального опровержения опубликованной на портале новости. В иске оспаривается информация о бизнес-связях компаний, которые были связаны с Аленой Шевцовой (Дегрик) и платежной системой Tyme.

Истица уверяла суд, что не является и не являлась руководителем юридического лица Mossada Investments Limited (прежнее название Frugifera Investments Limited, номер ΗΕ 309657), поскольку никаких документов о назначении на должность директора указанного юридического лица не подписывала.

Во время публикации материала Mind ссылался на электронные скан-копии выписок из реестров. На момент слушания в Апелляционном суде редакции удалось получить оригиналы выписок из реестра Республики Кипр.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, когда в Украине появится "Суд в смартфоне".


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Источник: https://mind.ua/ru/news/20222409-mind-vyigral-delo-o-zashchite-chesti-dostoinstva-i-delovoj-reputacii-po-isku-aleny-shevcovoj-v-apellyacio
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