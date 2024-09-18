Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину: чем объяснила отказ

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее позиция продиктована тем, что она намерена придерживаться политики невмешательства во внешние дела, продолжая курс своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fuser News".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Фото: из открытых источников

Шейнбаум отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев после вступления в должность 1 октября.

"Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем много путешествовать. Наша ответственность — здесь", — отметила Шейнбаум.

Лидер Мексики подчеркнула, что она видит своей задачей, а также задчей своего правительства решение внутренних вопросов.

Вместе с тем Шейнбаум подтвердила, что Мексики и дальше будет выстраивать дипломатические отношения со всеми странами, за исключением Эквадора, где в апреле произошел инцидент с мексиканским посольством, что Шейнбаум назвала "нарушением суверенитета".

Стоит напомнить, на днях глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью мексиканскому изданию Excelsior интервью, в котором выразил надежду, что Мексика на официальном уровне посетит Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший посол Украины США Валерий Чалый опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что у Соединенных Штатов есть реальная проблема безопасности на южной границе. Там контрабандисты, проводники незаконных мигрантов и наркокурьеры – это действительно уже системная угроза, которая должна быть преодолена, но что-то никак не удается.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Мексике сказали, что ждет диктатора Путина, если он приедет на инаугурацию президента.



