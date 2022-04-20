Из-за значительных потерь в Харьковской области часть оккупантов вынужденно отступила в РФ

Уже 56-е сутки российский агрессор не оставляет попыток захватить Украину и получает достойный отсев украинской армии. Так в Харьковской области после затяжных боев кафиры были вынуждены вывести к постоянному месту дислокации в Белгородской области РФ батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Ожидается, что враг отступил для восстановления боеспособности. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в возведении Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В целом на Слобожанском направлении вражеские войска вынуждены проводить перегруппировку и доукомплектовывать свои подразделения. Вместе с тем враг активнее наступает на Изюмском направлении в сторону Сулиговки и Дибровного. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.



Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасна. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется. В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

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