logo

BTC/USD

41441.82

ETH/USD

3098.87

LTC/USD

112.80

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Из-за значительных потерь в Харьковской области часть оккупантов вынужденно отступила в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за значительных потерь в Харьковской области часть оккупантов вынужденно отступила в РФ

После попыток штурма россиянами в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставили около 130 раненых военнослужащих РФ

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уже 56-е сутки российский агрессор не оставляет попыток захватить Украину и получает достойный отсев украинской армии. Так в Харьковской области после затяжных боев кафиры были вынуждены вывести к постоянному месту дислокации в Белгородской области РФ батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Ожидается, что враг отступил для восстановления боеспособности. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в возведении Генштаба ВСУ.

Из-за значительных потерь в Харьковской области часть оккупантов вынужденно отступила в РФ

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В целом на Слобожанском направлении вражеские войска вынуждены проводить перегруппировку и доукомплектовывать свои подразделения. Вместе с тем враг активнее наступает на Изюмском направлении в сторону Сулиговки и Дибровного. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасна. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется. В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

Читайте на портале "Комментарии" — в Великобритании озвучили прогноз, сколько может продолжаться наступление на Донбассе.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!