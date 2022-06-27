Из-за злоупотребления прокуратурой и следователями, руководитель самообороны в Житомирской области четвертый месяц в СИЗО - адвокат

Из-за незаконных действий следователей управления Нацполиции Житомирской области и прокуроров Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере в СИЗО незаконно находится экс-начальник штаба "Радомышльской варты" Виктор Ильченко. Из-за инцидента, связанного с дружеским огнем в первые недели войны, ему выдвинули подозрение в умышленном убийстве, хотя собранные следствием материалы говорят о его непричастности, рассказал адвокат Ильченко Юрий Радзиевский в интервью изданию Факты, пишет портал "Комментарии".

Виктор Ильченко. Фото: из открытых источников

По мнению Юрия Радзиевского, давление на добровольца связано с желанием силовиков взять под контроль патриотов, вышедших на защиту своих городов в начале войны.

"Дело Ильченко связано со смертью несовершеннолетнего в результате "дружеского огня" в городе Радомышль 7 марта. Местная жительница сообщила добровольцам "Радомышльской варты" (выполняла функции терробороны), что увидела, как на соседнем огороде люди в камуфляже прячут оружие. На место по вызову прибыли Ильченко и его коллега: "Они зашли на огород к соседям, увидели силуэты в камуфляже, якобы с оружием. Один крикнул "стой буду стрелять", фигуры побежали. Коллега Ильченко открыл огонь в направлении силуэтов, Ильченко производил исключительно предупредительные выстрелы вверх. Подбежали, выяснили, что это соседские дети в камуфляжной одежде играли в войнушку с игрушечными автоматами. Один из подростков, к сожалению, погиб, другой получил ранения. Ильченко и Юрий оказали ему первую помощь", — рассказывает Радзиевский.

Несмотря на то, что речь идет о трагической случайности, прокуратура объявила самооборонцам подозрение в умышленном убийстве одного и покушении на убийство второго парня. Однако адвокат считает эти формулировки абсурдными. По его словам, у следствия есть прямые доказательства, что конкретно Ильченко к смерти подростка не имеет отношения, ведь экспертиза установила, что ребенок погиб не от его пули, а патронов из его автомата на месте происшествия вообще не нашли.

Кроме того, есть различие в тексте подозрения и результатах следственных действий. Например, расходятся версии, когда якобы возник "умысел на убийство" — когда добровольцы ехали на вызов, или уже когда увидели фигуры в камуфляже. У адвокатов есть вопросы также к свидетелям, которые якобы с расстояния более 70 метров видели, как Ильченко стрелял по одному из подростков.

"Прокуратура и следствие методически отклоняют все законные ходатайства и жалобы, на которые наш клиент имеет право. По нежеланию прокурора и следователей выполнять свою работу невиновный человек уже четвертый месяц находится в СИЗО", — говорит адвокат. К примеру, стороне защиты отказывают в допросах свидетелей в суде и проведении важных следственных экспериментов.

"Прокурор и следователь фактически продолжают делать вид, что это рядовое событие, которое произошло в мирное время, что подозреваемые не были бойцами добровольческого формирования, которое выполняло задачи по обороне города, до этого в Радомышле не было ДРГ и нападений россиян. Ильченко даже уже выдвинули подозрение в незаконном ношении оружия. И речь идет о времени, когда каждый автомат был на вес золота, потому что из него можно было вполне законно уничтожить оккупанта", — добавил адвокат.

По словам Юрия Радзиевского, выглядит так, что речь идет о умышленной дискредитации добровольцев, самозащитников, людей, которые фактически первыми взяли в руки оружие и стали защищать Родину, свои родные города и дома. По мнению Радзиевского, эта ситуация подает отрицательный сигнал другим самозащитникам.

"Под шум войны власти ищут поводы "приструнить" добровольцев. … давление, злоупотребление своим положением, превышение полномочий здесь видно невооруженным глазом. Никому не нужны вооруженные люди, которые продемонстрировали эффективность и готовность по первому зову встать на защиту страны. Мы считаем, что действия прокурора и следователей здесь прямо подпадают под категорию тяжкого преступления – привлечение заведомо невиновного лица к ответственности. Мы подали соответствующую жалобу в Государственное бюро расследований с требованием возбудить уголовное производство по этому факту", — резюмировал адвокат.





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