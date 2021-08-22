Из-за урагана в Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации

В американском штате Нью-Йорк объявили режим чрезвычайного положения. К городу Нью-Йорк приближается ураган "Генри". Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк.



"Генри" движется на северо-восток. Фото: pexels

"Генри" называют ураганом первой категории, его вероятная скорость может достигать 80 миль в час (128 км/ч). Поэтому власти закрыли для посещения статую Свободы.

"Я объявил чрезвычайное положение из-за урагана "Генри". Были мобилизованы 500 военнослужащих Национальной гвардии, а ресурсы штата подготовлены для реагирования на шторм", — написал губернатор.

В Национальном центре США по слежению за ураганами отмечают, что "Генри" движется на северо-восток. Поэтому шторм и сильные ливни ожидают в этом районе с утра воскресенья.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщает, что информировало своих читателей о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Они считают, что средняя температура в последний летний месяц будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, в Карпатах — +16...+18 градусов, что выше климатической нормы.

Специалисты прогнозируют, что среднее количество осадков в стране в августе ожидается в пределах 31-80 мм, на Прикарпатье местами — 95-99 мм. Отметим, что в ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах 30 градусов. Однако, начиная со следующей недели, в некоторых областях Украины отметка термометра может достичь критических 38 градусов.



Напомним, 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП 138 населенных пунктов в 7 областях (Житомирская — 70, Киевская — 30 Хмельницкая — 24, Черниговская — 9, Днепропетровская — 2, Черновицкая — 2 и Кировоградская — 1) не было света. К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.





24 августа, в День Независимости Украины, синоптики обещают грозовые ливни в таких областях: Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Ужгородской. Во всех остальных областях в этот день будет облачно.

Температура воздуха в северной части страны днем поднимется до 23 градусов, ночью — до 13 градусов выше 0. В южной части страны прогнозируется днем до 28 градусов, ночью — от 14 до 16 градусов. В западных областях в этот день будет 21-23 градуса тепла. В Ровенской области днем будет максимум 18 градусов. Ночью — от 11 до 13 градусов выше 0. Восточную часть страны днем ожидает до 27 градусов, а ночью — до 13.





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