Из-за тумана в одесском аэропорту не смогли вовремя сесть пять самолетов

Зимняя новогодняя погода, снегопады, а утром туманная погода не позволили самолетам в аэропорту Одессы приземлится в аэропорту.

Фото: kolobok.ua

Как сообщает онлайн-табло на сайте аэропорта, сильный туман, который спустился на город, не позволил, лайнерам совершить посадку в запланированном аэропорту, а некоторым из них, пришлось лететь в другой город.

Так, самолету компании Ryanair, который осуществлял рейс из Дюссельдорфа, после того как он более тридцати минут кружил в районе Одессы, пришлось искать другое место для посадки — а именно совершить вынужденную посадку в запасном румынском аэропорту.

С такими же проблемами столкнулись лайнеры, которые летели в Одессу из Стамбула и Варшавы. Самолет около часа кружил над аэропортом, но не решил рисковать пассажирами, взял курс на Киев, чтобы благополучно приземлится.

Сильные туманы стали проблемой для многих рейсов, аэропорта. На данный момент известно, что несколько рейсов пришлось отменить.

Напомним, а мериканская компания Ampaire провела летные испытания гибридной версии пассажирского самолета Cessna 337 Skymaster, выполнявшего рейс на маршруте между двумя Гавайскими островами. По данным Flightglobal, общая дальность полета составила 90 километров, и самолет пролетел ее только на батареях, не включая генератор. Испытательный полет был признан успешным.

Гибридная версия Cessna 337, разработанная Ampaire, оснащена двигателем внутреннего сгорания Continental IO-550, установленным в хвостовой части. Он вращает толкающий винт и электрогенератор. Пропеллер в носовой части приводится в движение электродвигателем мощностью 200 киловатт, мощность которого специально ограничена до 120 киловатт. Гибридная версия Cessna 337 рассчитана на продолжительность полета 75 минут. Самолет также может летать еще 30 минут на резервной батарее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!