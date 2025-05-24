Из-за Трампа обмен пленными «1000 на 1000» в последний момент мог сорваться: детали

Несмотря на осторожность и секретность со стороны Киева, президент США Дональд Трамп решил первым публично заявить о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. При этом на момент публикации этого заявления обмен еще даже не начался. В итоге своим желанием быть причастным к этому событию и первым оповестить о приятной новости лидер американцев поставил сотни людей под угрозу, ведь обмен мог сорваться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в пятницу Украина и Россия начали крупнейший с начала полномасштабной войны обмен военнопленными – всего планируется освободить 1000 человек. Первый этап охватил 390 пленных и должен был пройти в строгой тайне. Сегодня освободили еще 307 украинцев. Но за несколько часов до начала первого обмена Трамп написал на своей платформе Truth Social сообщение о том, что обмен якобы уже прошел.

"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???", – отметил президент США.

Украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что Трамп хотел быть первым, кто заявит об обмене, но при этом украинская сторона волнительно восприняла такое сообщение, потому что с русскими никогда нельзя быть уверенными на все 100%, была вероятность, что они могли бы сорвать обмен после сообщения Трампа.

Несмотря на этот инцидент, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года.

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