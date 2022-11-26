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Из-за перепадов электроэнергии может сгореть техника: как не допустить этого

Следует придерживаться всего нескольких правил при отключении электроэнергии, чтобы уберечь вашу бытовую технику.

сегодня, 11:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Отключения электроэнергии в Украине не проходят бесследно. Из-за таких маневров могут возникнуть перепады напряжения, что губительно для бытовой техники. Электроприборы могут пострадать, если они при колебаниях напряжения будут включены в сеть. Выход из данной ситуации один – заранее выключать электроприборы или использовать стабилизаторы напряжения. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в материале "OBOZREVATEL".

Из-за перепадов электроэнергии может сгореть техника: как не допустить этого

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

При отключении электроэнергии желательно заранее отключать из сети электроприборы, поскольку после подачи тока могут быть перепады напряжения. Но и в случае, если у вас не отключался ток, следует все приборы отключать от сети. Дело в том, что даже в режиме ожидания они используют электроэнергию.

Еще одним советом, который может уберечь вашу технику, является то, что после возобновления подачи электроэнергии не нужно включать все электроприборы одновременно. Лучше это сделать постепенно, в противном случае может возникнуть скачок напряжения.

"Электрический бойлер, стиральную машинку нужно использовать только в ночной период. Тогда нет опасности чрезмерной нагрузки системы. Также важно добавить, что от некоторых привычных благ цивилизации в период энергетического кризиса лучше отказаться отнюдь. Между электрочайником воду можно подогревать на обычной конфорке, вместо тостера жарить хлеб на сковороде вместо электрической кофеварки использовать турку", – советуют эксперты.

Читайте на портале "Комментарии" — в Укрэнерго дали оптимистический прогноз по возобновлению электроснабжения.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/communalka/yak-koristuvatisya-elektroenergieyu.htm?_ga=2.174977062.58100402.1669448194-1978702130.1614577956&_gl=1*1i9q9ah*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTY2OTQ0ODE5NC43MTYuMC4xNjY5NDQ4MTk0LjYwL
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