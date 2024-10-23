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Из-за нового тренда в TikTok магазины теряют миллиарды: в чем причина

Массовые возвращения одежды в TikTok обошлись ритейлу в миллиарды фунтов

23 октября 2024, 14:24
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Черновалова Кристина

Новый тренд в TikTok, где молодые британцы массово возвращают заказанную одежду, обернулся миллиардными убытками для местных магазинов. Участники этого флешмоба заказывают большие партии одежды, примеряют его перед камерой и спрашивают у подписчиков, что оставить, а что вернуть. В результате за последнее время ритейлеры потеряли £7 миллиардов, а к концу года эта сумма может вырасти до £27 миллиардов.

Из-за нового тренда в TikTok магазины теряют миллиарды: в чем причина

Модный тренд из TikTok разоряет магазины: что происходит

Отметим, что недавно у TikTok появился новый тренд, когда молодые люди заказывают многое для того, чтобы устроить показ перед своими подписчиками. Зрители, смотря видео, активно комментируют, советуя, какие вещи следует оставить, а какие лучше вернуть обратно в магазин. Для некоторых пользователей TikTok это стало своеобразным челленджем — возврат превратился в быстро набравшую популярность игру.

Эта новенькая тенденция вызывает значимые трудности для английских ритейлеров. Возврат большого количества товаров приводит к увеличению расходов на обработку заказов, сокращению прибыли и, как результат, потерь на миллиарды фунтов. Если ситуация не изменится, до конца года ожидается рост общей суммы ущерба до £27 миллиардов.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что ритейлеры создали для клиентов очень удобные условия для покупок и возвратов. Молодые люди теперь не волнуются по поводу финансовых рисков: они могут легко вернуть любую вещь без дополнительных затрат. Это стимулирует молодежь заказывать больше, чем реально планируют купить.

Ранее "Комментарии" писали, что в социальной сети TikTok появился опасный тренд: видео с речами Адольфа Гитлера, которые озвучены искусственным интеллектом на разных языках. Такие клипы, часто сопровождающиеся популярной музыкой, обходят модерацию платформы и получают миллионы просмотров.



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