Из-за неконтролируемого ввоза ж/д вагонов из страны-агрессора в Украине остановились 15 заводов — эксперт

Количество действующих производителей ж/д вагонов в Украине за последние 10 лет сократилось с восемнадцати до трех. Об этом сообщил эксперт Алексей Кущ. По его словам, главной причиной сокращения количества украинских производителей стал неконтролируемый ввоз старых вагонов из РФ.

Эксперт Алексей Кущ. Фото: Aleksandr Goncharov

"В Украине позволяется использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы. После ремонта их эксплуатация продлевается по несколько раз. Как следствие, в Украине из 200 тысяч грузовых вагонов 50 тысяч — старше 30 лет, еще 53 тысяч — эксплуатируются уже 26-30 лет. Это создает существенные риски для безопасности на железной дороге", — отмечает эксперт.

Решением проблемы, на его взгляд, может стать введение жестких ограничений на эксплуатацию вагонов старше нормативного срока.

"Для полувагона нормативный срок эксплуатации составляет 22 года, а для зерновоза — 30 лет. Если запретить эксплуатацию 18 тысяч ввезенных из России старых вагонов, это не только повысит безопасность на железной дороге, но и поспособствует возобновлению работы украинских производителей этой продукции".

Как информирует МинтрансНьюз, в январе-феврале 2021 года выпуск грузовых вагонов в Украине упал на 75% и составил 184 единицы. Данных за март в Госстате не предоставили, объяснив, что информация поступила от слишком малого числа производителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!