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Из-за неконтролируемого ввоза ж/д вагонов из страны-агрессора в Украине остановились 15 заводов — эксперт

По мнению Алексея Куща, в нашей стране следует ввести жесткие ограничения на эксплуатацию вагонов старше нормативного срока

сегодня, 17:57
Автор:

Станислав Молчанов

Количество действующих производителей ж/д вагонов в Украине за последние 10 лет сократилось с восемнадцати до трех. Об этом сообщил эксперт Алексей Кущ. По его словам, главной причиной сокращения количества украинских производителей стал неконтролируемый ввоз старых вагонов из РФ.

Из-за неконтролируемого ввоза ж/д вагонов из страны-агрессора в Украине остановились 15 заводов — эксперт

Эксперт Алексей Кущ. Фото: Aleksandr Goncharov

"В Украине позволяется использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы. После ремонта их эксплуатация продлевается по несколько раз. Как следствие, в Украине из 200 тысяч грузовых вагонов 50 тысяч — старше 30 лет, еще 53 тысяч — эксплуатируются уже 26-30 лет. Это создает существенные риски для безопасности на железной дороге",  отмечает эксперт.

Решением проблемы, на его взгляд, может стать введение жестких ограничений на эксплуатацию вагонов старше нормативного срока.

"Для полувагона нормативный срок эксплуатации составляет 22 года, а для зерновоза  30 лет. Если запретить эксплуатацию 18 тысяч ввезенных из России старых вагонов, это не только повысит безопасность на железной дороге, но и поспособствует возобновлению работы украинских производителей этой продукции".

Как информирует МинтрансНьюз, в январе-феврале 2021 года выпуск грузовых вагонов в Украине упал на 75% и составил 184 единицы. Данных за март в Госстате не предоставили, объяснив, что информация поступила от слишком малого числа производителей.


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Источник: https://comments.ua/ua
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