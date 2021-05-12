Из-за неконтролируемого ввоза ж/д вагонов из страны-агрессора в Украине остановились 15 заводов — эксперт

BTC/USD
54833.01
ETH/USD
4100.10
LTC/USD
349.54
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Количество действующих производителей ж/д вагонов в Украине за последние 10 лет сократилось с восемнадцати до трех. Об этом сообщил эксперт Алексей Кущ. По его словам, главной причиной сокращения количества украинских производителей стал неконтролируемый ввоз старых вагонов из РФ.
Эксперт Алексей Кущ. Фото: Aleksandr Goncharov
Решением проблемы, на его взгляд, может стать введение жестких ограничений на эксплуатацию вагонов старше нормативного срока.
Как информирует МинтрансНьюз, в
январе-феврале 2021 года выпуск грузовых вагонов в Украине упал на 75% и составил 184
единицы. Данных за март в Госстате не предоставили, объяснив, что информация
поступила от слишком малого числа производителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости