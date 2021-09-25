Из-за карстового провала на Буковине изменили маршруты поездов

Из-за карстового провала на железнодорожных путях на Буковине изменилась схема движения пассажирских поездов из Чернигова в Черновцы через Киев. Об этом рассказали в "Укрзализныце", передают "Комментарии".



УЗ

Перевозчик отметил, что изменение маршрута произошло из-за ситуации на железнодорожном участке "Новоселица — Мамалыга". Через этот участок курсировал поезд №118/117 "Чернигов — Черновцы" до того, как произошел оползень. Решить проблемный вопрос железнодорожникам быстро не удалось. Поезд "Чернигов — Черновцы" пока будет курсировать объездным путем — через Тернополь и Залещики. С маршрута исключили остановки на станциях "Новоселица", "Ларга", "Каменец-Подольский" и "Дунаевцы".

В "Укрзализныце" объяснили, как из исключенных станций организовали сообщения для пассажиров. Из Черновцов можно уехать поездом № 8/7 "Черновцы — Киев", к которому с 27 сентября добавили больше вагонов. С этого дня поезд № 118/117 "Черновцы — Чернигов" будет курсировать по измененному маршруту, который был утвержден после оползня на аварийном участке.

Пассажиров предупредили, что из Черновцов они не смогут выехать рейсом № 118/117 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Выезд из Чернигова этим же рейс не будет 2 и 3, а также 15 и 16 октября.

Посадка на железнодорожных станциях "Ларга", "Каменец-Подольский" и "Дунаевцы" будет осуществляться на поезд №127/128 "Ларга — Чернигов" по ранее приобретенным билетам на поезд № 117/118. На станции "Гречаны" возможна посадка как на поезд № 117/118, так и на № 127/128, отметили в "Укрзализныце". Пассажиры, которые отправляются из Тернополя и Залещиков, смогут добраться до Киева, Чернигова или Черновцов благодаря вновь назначенному поезду № 118/117.

В "Укрзализныце" объяснили, что если есть билет на посадку, например, со станции "Новоселица", где ограничено движение из-за оползня, его можно сдать и вернуть деньги. Другой вариант — добраться до станций "Ларга" или "Каменец-Подольский" — пересесть на новый поезд № 117/118 по приобретенным ранее билетам.

Пригодность участка пути "Новоселица — Мамалыга" для дальнейшего движения поездов будут анализировать специалисты по карстовым процессам, добавили в "Укрзализныце".





Ранее портал "Комментарии" информировал, что компания "Укрзализныця" запускает онлайн-кинотеатр в скоростных поездах. Перевозчик предлагает просмотр фильмов пассажирам поездов "Интерсити плюс".

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